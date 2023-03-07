Женский вопрос поставили ребром

За последний год положение женщин в РФ изменилось. На третьем году социально-экономических кризисов стало окончательно понятно, что женщины способны адаптироваться к ним лучше мужчин. И не просто адаптироваться, а развиваться в условиях турбулентности, запускать новые проекты и вести за собой других.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Мануйлова

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Анастасия Мануйлова

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Новое приложение издательского дома «Коммерсантъ» «Женское лидерство» — попытка осмыслить эти изменения и дать возможность высказаться о том, как они видят себя в меняющимся мире, самим женщинам. И, как показывает наш первый номер, ответ на этот вопрос будет один: очень по-разному.

Они осваивают профессии, которые раньше были для них под запретом, например профессию машиниста электровоза, и показывают нам, что женщины, оказывается, могут с детства мечтать и об этом. Они добиваются больших профессиональных и карьерных высот в тех профессиях, где, наоборот, никогда не было формальных запретов, например в IT-сфере, но продвижению женщин всегда мешали стереотипы о том, как они мыслят и создают, и на своем примере демонстрируют, что устаревшие представления о гендерных ролях пора оставить в прошлом.

Женщины запускают свой собственный бизнес по всей России — и справляются с самыми разными проектами. Не только с теми, которые привычно ассоциировать с женщинами,— сфера детских услуг или питания, но и, например, с запуском завода по выпуску упаковки. Более того, как показывают данные НАФИ и «Опоры России», активность именно женского бизнеса сейчас, как никогда за последние восемь лет, высока — и кто бы мог представить себе такой результат год назад, когда казалось, что вся российская экономика, особенно та ее часть, которую составляют малые и средние предприятия, рушится на глазах.

Но помимо успехов, которые сейчас делают женщины, мы хотели бы говорить и о тех сложностях, с которыми они сталкиваются. Данные hh.ru показывают, что женщин в последние годы стали реже приглашать на высокооплачиваемые и руководящие позиции — и нужно задуматься, так ли это и почему так складывается. Появляются новые данные о том, как на самом деле женщины относятся к соперничеству, традиционно считавшему прерогативой мужчин — и это тоже требует осмысления. Так, что, я думаю, нам с вами, наши читатели и читательницы, есть о чем поговорить — как в этом, так и в следующих выпусках «Женского лидерства».

Редактор приложения «Женское лидерство» Анастасия Мануйлова