Самые распространенные и редкие родные языки в России

21 февраля по инициативе ЮНЕСКО отмечается Международный день родного языка, призванный подчеркнуть важность сохранения культурного и лингвистического разнообразия.

По данным последней переписи населения, в России зафиксировано 176 родных языков во главе с русским, который считают таковым 111,5 млн человек. В число других самых распространенных родных языков (более 1 млн у каждого) входят татарский, чеченский и башкирский.

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Если взять для сравнения данные переписи по языкам, которыми население владеет, в десятку самых распространенных попадают английский (5,07 млн чел.) и немецкий (1,06 млн). На английском россияне вообще говорят чаще, чем на любом другом родном языке кроме русского.

Примечательно, что по сравнению с предыдущей переписью в числе родных оказался и русский жестовый язык глухих (1,4 тыс. чел.). Не исключено, что в следующей переписи к ним добавятся и языки программирования, которые пока указаны только в числе языков использования.

Самыми редкими родными языками в России, согласно переписи, являются юитский, габонский, югский, керекский, исландский — менее десяти носителей у каждого. При этом язык азиатских эскимосов (юитов) назвал родным лишь один житель России. А разговаривать на нем могут только двое.

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Юитский, югский (Енисейская языковая семья), керекский (Чукотско-камчатская языковая семья) и многие другие языки малых народов России находятся на грани исчезновения. По данным института языкознания РАН РФ, за последние 100 лет в России исчезли 15 языков малочисленных народов, из них 10 — за последние 35 лет. Из числа существующих полутора сотен языков народов России на грани исчезновения находятся около 10%, более 60% приближаются к этой границе.

Россия не является здесь исключением. По данным ЮНЕСКО, каждые две недели в мире исчезает какой-либо редкий язык. В зоне риска в той или иной степени находятся по крайней мере 43% из примерно 6 тыс. языков, учитываемых организацией. При этом самым уязвимым в языковом отношении регионом является Океания.

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По словам директора Института языкознания РАН Андрея Кибрика, сейчас языки исчезают, как правило, через так называемый языковой сдвиг: родители принимают решение, что их родной язык бесперспективен и надо обучать детей более престижному. Однако это обратимый процесс. Один из самых действенных методов изобретен в 1970-х в Новой Зеландии для сохранения исчезающего языка маори. Он называется «языковое гнездо» и предусматривает передачу языка через поколения. Бабушки и дедушки, не передавшие родной язык своим детям, впоследствии обучают внуков. К примеру, организовав языковой детский сад.