Социолога не ждут на работе

Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) не будет восстанавливать на работе социолога Искандера Ясавеева, который был уволен после того, как Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов. Вчера Вахитовский райсуд Казани отклонил иск преподавателя к вузу, где заявили, что господин Ясавеев отказался выйти на работу после окончания пандемии COVID-19. Социолог настаивал, что сотрудничал с вузом дистанционно изначально, и считает, что истинная причина увольнения — его статус иноагента. Он намерен обжаловать решение райсуда в Верховном суде Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Вчера Вахитовский райсуд Казани отказал в удовлетворении иска социолога Искандера Ясавеева (признан иностранным агентом), который требовал восстановить его на работе в Санкт-Петербургском филиале НИУ ВШЭ. Также без удовлетворения остались его просьбы выплатить 100 тыс. руб. за причинение морального вреда и заработную плату за время вынужденного простоя.

Напомним, Искандер Ясавеев, доктор социологических наук, в 2000–2015 годах был доцентом кафедры социологии в Казанском федеральном университете (КФУ). Он вынужден был покинуть вуз на фоне конфликта с бывшим ректором Ильшатом Гафуровым (сейчас тот арестован по обвинению в организации заказного убийства). После увольнения из КФУ Искандер Ясавеев стал работать в Санкт-Петербургском филиале ВШЭ.

Господин Ясавеев участвовал в протестных акциях, в том числе против проведения спецоперации РФ на Украине в начале года. Ему назначили пять суток ареста за участие в несогласованном мероприятии. 17 августа у господина Ясавеева и журналистов, сотрудничавших с российским отделением «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), в том числе с проектом «Idel.Реалии» (также признан иностранным агентом), прошли обыски. 7 октября Минюст РФ включил в список иноагентов самого господина Ясавеева.

Социолога уволили из НИУ ВШЭ с должности старшего научного сотрудника 10 октября по п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ «в связи с отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора». Сам приказ он получил спустя три дня по электронной почте.

Искандер Ясавеев посчитал, что вуз нарушил требования ТК РФ. В том числе господину Ясавееву «неизвестны никакие организационные или технологические изменения, которые потребовали бы изменения условий» договора. «Я не был извещен за два месяца до прекращения действия трудового договора о предлагаемых изменениях его условий, соответственно не мог ни согласиться с ними, ни отказаться от них»,— отметил он. Также Искандер Ясавеев добавил, что не был ознакомлен с приказом под роспись.

Однако в суде представитель НИУ ВШЭ заявил, что заявитель нарушил порядок работы в вузе. Сотрудники ВШЭ с октября 2020 года временно работали в дистанционном режиме из-за пандемии COVID-19. Искандер Ясавеев на должность старшего научного струнника был принят в феврале 2022 года и также работал удаленно. В то же время в июле прошлого года дистанционный режим в вузе был прекращен, и в августе сотрудники филиала должны были выйти на свои рабочие места. Однако господин Ясавеев, по данным ВШЭ, «не приступил к исполнению трудовых обязанностей».

Представители вуза попросили судью отклонить иск господина Ясавеева. Во ВШЭ также ранее указывали, что преподавательская деятельность иноагента противоречит федеральному закону, который запрещает финансовую поддержку таких лиц.

В суде интересы социолога представлял юрист Павел Кудюкин, сотрудничающий с профсоюзом «Университетская солидарность». Он настаивал, что «ковидные» требования неприменимы к Искандеру Ясавееву, поскольку тот работал удаленно еще до пандемии COVID-19. Он попросил Вахитовский райсуд считать увольнение «необоснованным».

Однако судья Яна Малкова посчитала необоснованными такие требования.

Искандер Ясавеев сообщил „Ъ“, что обжалует это решение в Верховном суде Татарстана.

Напомним, что 6 февраля Искандер Ясавеев был арестован Вахитовским райсудом по ст. 20.3.1. КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) за публикацию статьи о причинах начала спецоперации РФ на Украине. Лингвистическая экспертиза, заказанная прокуратурой, обнаружила в тексте «косвенное побуждение» к насилию и ненависти в отношении социальной группы «политические деятели России». Господин Ясавеев с такими выводами не согласился, однако Верховный суд Татарстана отклонил его жалобу, и он трое суток провел в спецприемнике.

Кирилл Антонов