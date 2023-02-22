Электросамокаты расширяют влияние

Кикшеринговые операторы хотят значительно нарастить парк электросамокатов в Казани на фоне требования федеральных властей интегрировать средства индивидуальной мобильности (СИМ) в транспортные системы регионов. Так, в компании Whoosh „Ъ“ сообщили о планах увеличить число самокатов на 40% — до 2,8 тыс., а также расширить зоны их использования и организовать новые парковки СИМ. Ранее власти Казани ограничивали число самокатов в городе, заключая с операторами специальные соглашения. Документ на новый сезон 2023 года с участниками рынка пока не подписан. В мэрии заявили „Ъ“, что «с операторами по прокату самокатов планируется взаимодействовать по опыту прошлого года с учетом изменений, внесенных в федеральное законодательство».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кикшеринговый оператор Whoosh намерен увеличить число электросамокатов в Казани в новом сезоне с 2 тыс. до 2,8 тыс. единиц. Об этом „Ъ“ сообщили в пресс-службе компании. Также Whoosh рассчитывает на расширение зон, где можно будет пользоваться самокатами, и увеличение числа парковок. «Мы стремимся к тому, чтобы на электросамокате можно было доехать до любой точки в городе. Для этого необходимы зоны не только в центре, но и на окраинах города. И там же нужны парковки»,— отметили в компании. Оператор считает, что «для полноценной работы транспортной модели в городе необходимо 2–2,5 тыс. парковок СИМ, которые должны располагаться в жилых районах, у станций метро, центров социальной и деловой активности».

В прошлые годы деятельность кикшеринга в Казани регулировалась соглашениями, которые мэрия заключала с участниками рынка. Так, в 2022 году скорость электросамокатов была ограничена 20 км/ч. Это на 5 км/ч больше, чем требовали власти Казани в предыдущем сезоне. Ограничения скорости не выше 15 км/ч распространялись на велосипедные и велопешеходные дорожки на 45 участках города, в том числе в парках и скверах, не выше 10 км/ч — на 440 участках улично-дорожной сети и на тротуарах. На 39 участках движение электросамокатов было полностью запрещено (в том числе территория Казанского кремля и мост Миллениум).

Общее количество участков, где движение самокатов ограничено, в 2022 году достигало 524, в 2021 году — 699. Так что в прошлом году условия для работы кикшеринга в Казани улучшились. Также сервисам удалось добиться увеличения числа стоянок для электросамокатов: число зон парковки выросло со 122 до 500.

На 2023 год новые соглашения пока не были заключены. «Возможно, соглашение будет заключено перед началом сезона, а возможно, мы остановимся на формате регулярного взаимодействия в рамках рабочей группы»,— сказали „Ъ“ в Whoosh. Оператор считает, что «необходимо согласовать все аспекты работы кикшеринга: и зоны для поездок, и зоны дополнительного ограничения скорости, парковки».

Точной даты старта нового сезона нет. «Мы исходим из погодных условий. Начнем сезон, когда растает лед и температура будет достаточно комфортной для поездок на самокатах»,— сказали в компании.

С 1 марта 2023 вступают в силу новые Правила дорожного движения (ПДД), которые регулируют эксплуатацию средств индивидуальной мобильности. Документ, в частности, запрещает пользователям таких средств (электросамокатов, моноколес, сегвеев) разгоняться быстрее 25 км/ч. Пользователи СИМ должны подчиняться требованию дорожных знаков и разметки, при этом выезжать на проезжую часть можно будет только лицам старше 14 лет.

В феврале Минтранс РФ разослал письмо региональным властям, в которых сообщил, что на местах следует заранее создать «условия для безопасного и комфортного использования гражданами СИМ» путем интеграции их «в транспортную систему». Также необходимо разработать планы этой «интеграции» на весенне-осенний период, назначив ответственных чиновников. Минтранс предложил «мотивировать» использование гражданами СИМ в качестве альтернативы «общественному и личному автотранспорту» для передвижения на расстояния до 5 км. Кроме того, в регионах должны обеспечить необходимое количество парковок для СИМ в местах общего пользования: на тротуарах, пешеходных дорожках и улицах, рядом со станциями метрополитена, остановками общественного транспорта, около ТЦ. При этом паркинги не должны создавать помехи и препятствия для пешеходов.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства „Ъ“ сообщили, что уже ведут эту работу «совместно с исполнительными комитетами муниципальных образований РТ, организациями, предоставляющими в аренду электросамокаты, велосипеды». «В частности, выявляется среднесуточное количество используемых гражданами СИМ, средний километраж в сутки, наиболее часто используемые маршруты и количество используемых парковок»,— сказали в министерстве.

В пресс-службе мэрии Казани „Ъ“ сказали, что «с операторами по прокату самокатов планируется взаимодействовать по опыту прошлого года с учетом изменений, внесенных в федеральное законодательство». При этом городские чиновники подтвердили, что «вопрос расширения парковочных зон обсуждается». «Более подробная информация появится ближе к началу сезона проката»,— обещали в мэрии.

В компании Whoosh «позитивно оценивают» изменения ПДД, которые будут действовать с 1 марта. «Все новые требования ПДД уже давно закреплены во внутренних правилах сервиса и хорошо знакомы нашим пользователям»,— заверил оператор.

В Whoosh обратили внимание, что новые «правила станут обязательными для всех, в том числе для частных самокатов». «Согласно статистике ГИБДД, в прошлом году порядка 70% всех ДТП в России с участием электросамокатов приходились на долю частных СИМов. Можно ожидать, что с вступлением в силу новых ПДД статистика негативных инцидентов снизится»,— предположили в компании. Там отметили, что в прошлом году «около 20% жителей Казани пользовались услугами сервиса, при этом порядка 80% всех поездок в течение сезона совершались по транспортному сценарию» (то есть чтобы добраться от остановки до дома, работы или торговой центра).

Второй крупный федеральный оператор кикшеринга Urent на запрос „Ъ“ пока не ответил.

В 2021 году в Татарстане было зафиксировано 17 происшествий с участием электросамокатов: один человек погиб, 16 получили ранения. В первом полугодии 2022 года произошло десять таких аварий. В результате девять человек получили травмы. В трех случаях виновными оказались сами водители электросамокатов. По итогам года министр внутренних дел по Татарстану Артем Хохорин заявил, что удалось «стабилизировать» аварийность с участием самокатов. При этом он предложил министерству образования включить в программу обучение школьников езде на самокатах. Глава Татарстана попросил тогда «не увлекаться» электросамокатами. «Ничего хорошего в этих самокатах нет. Люди должны пешком ходить или на велосипеде ездить. Что за самокат? И так движения мало, еще и самокаты появились»,— возмутился господин Минниханов. Ранее он называл пользователей таких сервисов «сумасшедшими» и мешающими тем, кто «нормально идет».

Кирилл Антонов