Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Электросамокаты расширяют влияние

Кикшеринговые компании добиваются увеличения зон работы в Казани

Кикшеринговые операторы хотят значительно нарастить парк электросамокатов в Казани на фоне требования федеральных властей интегрировать средства индивидуальной мобильности (СИМ) в транспортные системы регионов. Так, в компании Whoosh „Ъ“ сообщили о планах увеличить число самокатов на 40% — до 2,8 тыс., а также расширить зоны их использования и организовать новые парковки СИМ. Ранее власти Казани ограничивали число самокатов в городе, заключая с операторами специальные соглашения. Документ на новый сезон 2023 года с участниками рынка пока не подписан. В мэрии заявили „Ъ“, что «с операторами по прокату самокатов планируется взаимодействовать по опыту прошлого года с учетом изменений, внесенных в федеральное законодательство».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кикшеринговый оператор Whoosh намерен увеличить число электросамокатов в Казани в новом сезоне с 2 тыс. до 2,8 тыс. единиц. Об этом „Ъ“ сообщили в пресс-службе компании. Также Whoosh рассчитывает на расширение зон, где можно будет пользоваться самокатами, и увеличение числа парковок. «Мы стремимся к тому, чтобы на электросамокате можно было доехать до любой точки в городе. Для этого необходимы зоны не только в центре, но и на окраинах города. И там же нужны парковки»,— отметили в компании. Оператор считает, что «для полноценной работы транспортной модели в городе необходимо 2–2,5 тыс. парковок СИМ, которые должны располагаться в жилых районах, у станций метро, центров социальной и деловой активности».

В прошлые годы деятельность кикшеринга в Казани регулировалась соглашениями, которые мэрия заключала с участниками рынка. Так, в 2022 году скорость электросамокатов была ограничена 20 км/ч. Это на 5 км/ч больше, чем требовали власти Казани в предыдущем сезоне. Ограничения скорости не выше 15 км/ч распространялись на велосипедные и велопешеходные дорожки на 45 участках города, в том числе в парках и скверах, не выше 10 км/ч — на 440 участках улично-дорожной сети и на тротуарах. На 39 участках движение электросамокатов было полностью запрещено (в том числе территория Казанского кремля и мост Миллениум).

Общее количество участков, где движение самокатов ограничено, в 2022 году достигало 524, в 2021 году — 699. Так что в прошлом году условия для работы кикшеринга в Казани улучшились. Также сервисам удалось добиться увеличения числа стоянок для электросамокатов: число зон парковки выросло со 122 до 500.

На 2023 год новые соглашения пока не были заключены. «Возможно, соглашение будет заключено перед началом сезона, а возможно, мы остановимся на формате регулярного взаимодействия в рамках рабочей группы»,— сказали „Ъ“ в Whoosh. Оператор считает, что «необходимо согласовать все аспекты работы кикшеринга: и зоны для поездок, и зоны дополнительного ограничения скорости, парковки».

Точной даты старта нового сезона нет. «Мы исходим из погодных условий. Начнем сезон, когда растает лед и температура будет достаточно комфортной для поездок на самокатах»,— сказали в компании.

С 1 марта 2023 вступают в силу новые Правила дорожного движения (ПДД), которые регулируют эксплуатацию средств индивидуальной мобильности. Документ, в частности, запрещает пользователям таких средств (электросамокатов, моноколес, сегвеев) разгоняться быстрее 25 км/ч. Пользователи СИМ должны подчиняться требованию дорожных знаков и разметки, при этом выезжать на проезжую часть можно будет только лицам старше 14 лет.

В феврале Минтранс РФ разослал письмо региональным властям, в которых сообщил, что на местах следует заранее создать «условия для безопасного и комфортного использования гражданами СИМ» путем интеграции их «в транспортную систему». Также необходимо разработать планы этой «интеграции» на весенне-осенний период, назначив ответственных чиновников. Минтранс предложил «мотивировать» использование гражданами СИМ в качестве альтернативы «общественному и личному автотранспорту» для передвижения на расстояния до 5 км. Кроме того, в регионах должны обеспечить необходимое количество парковок для СИМ в местах общего пользования: на тротуарах, пешеходных дорожках и улицах, рядом со станциями метрополитена, остановками общественного транспорта, около ТЦ. При этом паркинги не должны создавать помехи и препятствия для пешеходов.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства „Ъ“ сообщили, что уже ведут эту работу «совместно с исполнительными комитетами муниципальных образований РТ, организациями, предоставляющими в аренду электросамокаты, велосипеды». «В частности, выявляется среднесуточное количество используемых гражданами СИМ, средний километраж в сутки, наиболее часто используемые маршруты и количество используемых парковок»,— сказали в министерстве.

В пресс-службе мэрии Казани „Ъ“ сказали, что «с операторами по прокату самокатов планируется взаимодействовать по опыту прошлого года с учетом изменений, внесенных в федеральное законодательство». При этом городские чиновники подтвердили, что «вопрос расширения парковочных зон обсуждается». «Более подробная информация появится ближе к началу сезона проката»,— обещали в мэрии.

В компании Whoosh «позитивно оценивают» изменения ПДД, которые будут действовать с 1 марта. «Все новые требования ПДД уже давно закреплены во внутренних правилах сервиса и хорошо знакомы нашим пользователям»,— заверил оператор.

В Whoosh обратили внимание, что новые «правила станут обязательными для всех, в том числе для частных самокатов». «Согласно статистике ГИБДД, в прошлом году порядка 70% всех ДТП в России с участием электросамокатов приходились на долю частных СИМов. Можно ожидать, что с вступлением в силу новых ПДД статистика негативных инцидентов снизится»,— предположили в компании. Там отметили, что в прошлом году «около 20% жителей Казани пользовались услугами сервиса, при этом порядка 80% всех поездок в течение сезона совершались по транспортному сценарию» (то есть чтобы добраться от остановки до дома, работы или торговой центра).

Второй крупный федеральный оператор кикшеринга Urent на запрос „Ъ“ пока не ответил.

В 2021 году в Татарстане было зафиксировано 17 происшествий с участием электросамокатов: один человек погиб, 16 получили ранения. В первом полугодии 2022 года произошло десять таких аварий. В результате девять человек получили травмы. В трех случаях виновными оказались сами водители электросамокатов. По итогам года министр внутренних дел по Татарстану Артем Хохорин заявил, что удалось «стабилизировать» аварийность с участием самокатов. При этом он предложил министерству образования включить в программу обучение школьников езде на самокатах. Глава Татарстана попросил тогда «не увлекаться» электросамокатами. «Ничего хорошего в этих самокатах нет. Люди должны пешком ходить или на велосипеде ездить. Что за самокат? И так движения мало, еще и самокаты появились»,— возмутился господин Минниханов. Ранее он называл пользователей таких сервисов «сумасшедшими» и мешающими тем, кто «нормально идет».

Кирилл Антонов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...