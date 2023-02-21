Главные новости за 21 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

В Цемесской бухте (Новороссийск) потерпел крушение сухогруз Seamark, следовавший под флагом Коморских островов. Судно, на борту которого находилось около 3 тыс. тонн мраморной крошки (кальцит), разломилось на две части и затонуло.

Из 11 членов экипажа, который состоял из российских моряков, удалось спасти десять человек, еще один погиб — им оказался второй помощник капитана.

По факту затопления судна и гибели человека возбуждено уголовное дело.

Моряки, эвакуированные с борта сухогруза Seamark, поступили в больницу с переохлаждением.

Новые назначения в администрации Краснодара. Директором городского департамента образования стал Александр Звягинцев. Начальником торговли и бытового обслуживания населения назначена Ольга Ольшанская.

Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил о планах по развитию портов Черного и Азовского морей.

Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор бывшему замдиректора департамента транспорта администрации Краснодара Владимиру Анфиногенову. За получение взятки ему назначили четыре года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и 690 тыс. руб. штрафа.

Жителей села Дефановка предупредили о возможной эвакуации из-за разлива реки Дефань в Туапсинском районе.

На Шаумянском перевале ввели временное ограничение для движения грузового транспорта из-за снега.

Администрация Сириуса рассказала, что санно-бобслейная трасса на Красной Поляне после схода лавины, произошедшего 20 февраля, находится в рабочем состоянии.

Глава администрации Черноморского района Крыма Алексей Михайловский написал заявление об увольнении по собственному желанию после встречи с главой республики Сергеем Аксеновым.

В проект реконструкции здания Краснодарского государственного цирка внесут сведения о необходимости сохранения мозаики авторства Григория Даумана и Александра Кудрявцева.

В Курганинске сильный ветер сорвал кровлю пятиэтажного дома. Порывы здесь достигали 23 м/с. Происшествие попало на видео.

Суд отправил на новое рассмотрение иск к мэрии Краснодара о ремонте дорог в поселке Российском.

Министерство иностранных дел Германии предостерегло своих граждан от поездок в РФ с 20 по 26 февраля. В список не рекомендованных к посещению городов попал Краснодар.

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