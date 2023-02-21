Суд отправил на новое рассмотрение иск к мэрии Краснодара о ремонте дорог в поселке Российском

Четвертый кассационный суд отменил судебные акты Краснодарского краевого суда и направил на новое рассмотрение в Прикубанский районный суд Краснодара дело о содержании дорог в поселке Российском. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил представитель адвокатского бюро Краснодарского края «Сила Слова» Виталий Кацко, который защищал интересы заявительницы в суде.

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Ранее Прикубанский суд Краснодара и Краснодарский краевой суд признали, что 15 дорог поселка Российского содержатся мэрией города в надлежащем состоянии. Они заключили, что по ним можно ездить безопасно и с комфортом.

«С этим не согласился Четвертый кассационный суд, который отменил судебные акты и направил дело на новое рассмотрение в Прикубанский районный суд в ином составе суда»,— отметил Виталий Кацко.

Он и адвокат Никита Хмельков представляли в суде интересы жительницы поселка Российского Натальи Татарниковой. Они помогали ей добиться в кассационном суде отмены незаконных судебных актов.

В кассационный суд дело попало 21 декабря 2022 года и рассматривалось 13 января 2023 года. Ответчиками по делу выступали администрация Краснодара, департамент транспорта и дорожного хозяйства мэрии и Центр мониторинга дорожного движения и транспорта Краснодара. 21 февраля на судебном заседании суд постановил вернуть дело в Прикубанский районный суд Краснодара, где оно рассматривалось изначально.

Наталья Татарникова от лица всех жителей поселка Российский подала иск в суд на администрацию Краснодара из-за плохого состояния 15 дорог в населенном пункте в середине февраля прошлого года. Тогда женщина заявляла, что мэрия нарушает права жителей населенного пункта на жизнь и здоровье, а также безопасное дорожное движение. 13 апреля 2022 года суд отказал жителям поселка в иске к администрации Краснодара.

Татьяна Ручкина

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