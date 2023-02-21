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Путин заявил о планах по развитию портов Черного и Азовского морей

Россия будет развивать порты Черного и Азовского морей. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.

«Будем развивать порты Черного и Азовского морей. Особое внимание уделим, уделяем уже... международному коридору Север-Юг», - отметил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что развитию логистических коридоров с выходом на международные маршруты сотрудничества Россия уделяет особое внимание . Уже в этом году через Волго-Каспийский канал суда смогут ходить по новым маршрутам - в Индию, Иран, Пакистан и страны Ближнего востока.

Татьяна Ручкина

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