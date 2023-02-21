Начальником управления торговли в мэрии Краснодара стала Ольга Ольшанская

Начальником торговли и бытового обслуживания населения Краснодара назначена Ольга Ольшанская. Ее кандидатуру представили на 54-м очередном заседании гордумы, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара



В 2007 году новый начальник управления окончила Сочинский госуниверситет туризма и курортного дела. В 2009 году она прошла профессиональную переподготовку в Московском институте экономики, менеджмента и права, стала кандидатом экономических наук.

С 2007 по 2022 годы Ольга Ольшанская занимала руководящие должности в коммерческих организациях, в том числе торговых, в Геленджике, Санкт-Петербурге, Москве и Краснодаре. В прошлом году ее назначили замруководителя департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

Татьяна Ручкина

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