Директором департамента образования Краснодара назначен Александр Звягинцев

Директором городского департамента образования в администрации Краснодара стал Александр Звягинцев. Его кандидатуру одобрили депутаты на 54-м очередном заседании гордумы, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Александр Звягинцев родился в Краснодаре. В 1991 году он окончил КубГУ по специальности «Физика». В 2013 году он стал магистром этого же вуза по специальности «Социология».

В 1985 году он начал работать инженером-конструктором на краснодарском ОАО «Тензоприбор». Свою педагогическую деятельность начал в школе №24, где работал учителем математики. Позже он был директором школ №82 и №4.

С 2002 года Александр Звягинцев занимал руководящие должности в сфере образования в администрации Карасунского внутригородского округа и администрации Краснодара. С 2009 года по настоящее время он являлся замглавы администрации Центрального внутригородского округа.

По данным сведений о доходах, за 2021 год Александр Звягинцев заработал 1,1 млн руб. В общей долевой собственности у него находится земельный участок площадью 7878 кв. м, в индивидуальной — две квартиры (площадью 67,2 кв. м и 67,6 кв. м), а также гаражный бокс площадь 39,2 кв. м. Кроме того, ему принадлежит автомобиль Skoda Yeti стоимостью 1,1 млн руб. Доход его супруги за 2021 год составил 1,3 млн руб. Она владеет квартирой (46,7 кв. м) и земельным участком (600 кв. м).

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram