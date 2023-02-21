Вода не выдержала Seamark

В Цемесской бухте (Новороссийск) потерпел крушение сухогруз Seamark, следовавший под флагом Коморских островов. Судно, на борту которого находилось около 3 тыс. тонн мраморной крошки (кальцит), разломилось на две части и затонуло. Из 11 членов экипажа, который состоял из российских моряков, удалось спасти десять человек. В причинах кораблекрушения разбираются транспортные следователи. По факту затопления судна и гибели человека возбуждено уголовное дело. Эксперты среди возможных причин ЧП называют возраст судна — оно эксплуатировалось 42 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В городскую больницу Новороссийска с борта сухогруза госпитализировали 10 человек в состоянии средней степени тяжести

Фото: МЧС по Краснодарскому краю В городскую больницу Новороссийска с борта сухогруза госпитализировали 10 человек в состоянии средней степени тяжести

Фото: МЧС по Краснодарскому краю

Сухогруз Seamark, следовавший под флагом Коморских островов, потерпел крушение в Цемесской бухте Новороссийска. Видео происшествия появилось днем 21 февраля в местных Telegram-каналах. На кадрах запечатлено, как судно в условиях шторма переломилось и пошло ко дну. К месту ЧП направились суда Морской спасательной службы.

В пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) рассказали «Ъ-Кубань», что в момент крушения на борту находился экипаж из 11 российских моряков. Сухогруз перевозил 3 тыс. тонн мраморной крошки. Высота волн в Черном море в момент крушения достигала 3 метров, скорость юго-западного ветра — 25 метров в секунду, температура воды — плюс 7 градусов. Накануне в Новороссийске было объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.

К 15 часам кормовая часть сухогруза полностью ушла под воду, носовая все еще держалась на плаву в полупритопленном состоянии, уточнили в агентстве. Семеро моряков самостоятельно добрались до берега на спасательных шлюпках, где их эвакуировали сотрудники МЧС и Морспасслужбы.

Спустя час стало известно о десяти спасенных моряках, один из которых госпитализирован в тяжелом состоянии. Тело одного погибшего извлекли из воды и передали на буксир «Механик Лепилин». «В городскую больницу Новороссийска госпитализировали 10 человек. У всех состояние средней степени тяжести. В основном, пострадавшие с переохлаждением. В оперативном лечении не нуждаются», - сообщили в оперштабе Краснодарского края.

По данным источника «Ъ-Кубань», погиб второй помощник капитана. Ему было 23 года. «Он из Астрахани. Капитан из Ростова-на-Дону, старший механик — из Махачкалы. Моряков из Краснодарского края там нет»,— рассказал источник. Он добавил, что сухогруз Seamark эксплуатировался более 40 лет. По мнению собеседника, суда с таким сроком эксплуатации необходимо сдавать на скрап (разделку), а не выпускать в море.

По данным ресурса Vesselfinder, сухогруз был построен в 1981 году. Судно прибыло в Новороссийск из Турции 15 февраля. С 2015 года сухогруз принадлежит компании River Pride Sg Co Inc (Панама).

На место кораблекрушения выехали следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. По факту затопления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»). «Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

Гендиректор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов, оценивая по просьбе «Ъ-Кубань» ущерб, отметил лишь, что «сухогруз река—море типа “Омск” не стоит ничего». «Сухогрузу 42 года. Можно только подсчитать стоимость лома»,— отметил господин Безбородов.

Последствия крушения сухогруза с кальцитом, по предварительным данным, не представляют угрозы экологии, сообщили в пресс-службе Геленджика.

В декабре 2018 года в Цемесской бухте потерпел крушение сухогруз «Рио», шедший под флагом африканской республики Того на загрузку в порт Новороссийска. Судно попало в шторм силой 8,5 балла. Капитан подал сигнал бедствия, но из-за непогоды портовые службы не смогли оказать помощь. В итоге судно село на мель в районе мыса Дооб. Сейчас «Рио» распиливают на металлолом.

31 августа 1986 года в двух милях от мыса Дооб в акватории Цемесской бухты затонул пассажирский теплоход «Адмирал Нахимов». На его борту находились 1234 человека, 423 из которых погибли.

Наталья Решетняк

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