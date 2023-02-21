Санно-бобслейная трасса в Сочи находится в рабочем состоянии после схода лавины

В Сочи рядом с санно-бобслейной трассой «Санки» сошла лавина. Снег прошел по селеотводу, незначительно задев ограждение территории комплекса, трасса находится в рабочем состоянии, сообщила пресс-служба администрации федеральной территории (ФТ) Сириус.

По данным ФТ, коммунальная и спортивная инфраструктура не повреждены. В результате схода лавины пострадавших нет. Сейчас специалисты завершают работы по обследованию состояния объекта.

«Видео, которое опубликовано в СМИ и соцсетях, где лавина сносит коммунальный мост, снято не на трассе, а недалеко от нее. Поврежденная инфраструктура относится к муниципалитету и не имеет отношения к спортивному объекту»,— отметили в пресс-службе администрации Сириуса.

С 16 по 22 февраля на трассе «Санки» проводится Молодежная спартакиада по скелетону. Несмотря на то, что спортивная инфраструктура объекта не пострадала, мероприятие было временно приостановлено. Специалисты провели обследование, на основании которого принято решение возобновить тренировки и соревнования с 12 часов.

Татьяна Ручкина

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