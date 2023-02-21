Глава администрации Черноморского района Крыма уволился после встречи с Аксеновым

Глава администрации Черноморского района Крыма Алексей Михайловский написал заявление об увольнении по собственному желанию после встречи с губернатором Сергеем Аксеновым. Об этом господин Аксенов сообщил в Telegram.

«Продолжаем плановую работу по обновлению кадрового состава в республике», отметил глава РК.

Алексей Михайловский родился в 1977 году. Окончил Крымский Государственный медицинский университет им. С.Г.Георгиевского по специальности «врач-специалист» в 2001 году. В 2012 году стал главврачом Центра первичной медицинской (медико-санитарной) помощи Черноморского района. Возглавил администрацию Черноморского района в феврале 2020 года.

Анастасия Донскова

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