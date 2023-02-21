Ураганный ветер сорвал кровлю пятиэтажки в Курганинске

В Курганинске Краснодарского края сильный ветер сорвал кровлю пятиэтажного дома. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Около 14:00 порыв ветра (до 23 м/с) повредил кровлю многоквартирного дома по улице Матросова, 203А.

«Погибших, пострадавших нет. На месте работает опергруппа Курганинского пожарно-спасательного гарнизона»,— сообщили в ведомстве.

От РСЧС привлечено 36 человек, 11 единиц техники, от МЧС России 3 человека, 1 единица техники.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, кровля дома рухнула на припаркованные автомобили.

Тат Гаспарян

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