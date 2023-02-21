Жителей Туапсинского района предупредили о возможной эвакуации из-за разлива реки Дефань

Жителей села Дефановка предупредили о возможной эвакуации из-за разлива реки Дефань в Туапсинском районе. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Под пункт временного размещения подготовлена местная школа. В штабе дежурят спасатели», — говорится в сообщении.

Ранее из-за резкого поднятия уровня воды в реке Туапсе у села Кирпичного произошел порыв водовода. Без воды остались 700 человек. Ликвидацию последствий начали как только уровень воды в реке снизился. В настоящее время подача воды возобновлена.

Анастасия Донскова

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