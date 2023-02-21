Моряки, спасенные с тонущего под Новороссийском сухогруза, поступили в больницу с переохлаждением

Моряки, эвакуированные с борта сухогруза Seamark, поступили в больницу с переохлаждением. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Эвакуированных членов экипажа судна доставили в городскую больницу Новороссийска. Состояние десяти пациентов оценивается как средней степени тяжести.

«В оперативном лечении не нуждаются», — говорится в сообщении.

Всего с борта терпящего бедствие Seamark эвакуировали 11 человек. Один член экипажа — 23-летний второй помощник капитана — скончался. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Анастасия Донскова

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