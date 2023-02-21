Экс-замдиректора департамента транспорта Краснодара осудили на 4 года за взятку

Ленинский районный суд Краснодара назначил бывшему замдиректора департамента транспорта администрации Краснодара Владимиру Анфиногенову четыре года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и 690 тыс. руб. штрафа. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

8 декабря 2021 года Владимир Анфиногенов получил 230 тыс. руб. взятки от главного инженера ООО «СВП», осуществлявшего регулярные пассажирские перевозки в Краснодаре. Взамен чиновник должен был согласовать от имени департамента введение четырех дополнительных графиков на маршруте №4 и выдать разрешительные документы. Также замглавы департамента обещал в случае выявления нарушений не штрафовать перевозчика.

Взятку Владимир Анфиногенов получил на парковке и положил деньги в куртку. Чтобы скрыть следы преступления, он передал ее своему знакомому, который не знал о преступлении, и попросил оставить ее у себя в квартире. Когда чиновник вернулся на парковку, его задержали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.

Бывшего замглавы департамента признали виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. В судебном заседании он не признал вину. Он не отрицал получение денег, но утверждал, что разрешение на четыре дополнительных маршрутных графика для автобусного маршрута №4 и так было бы выдано в связи с обращениями жителей города. Помимо срока и штрафа Владимиру Анфиногенову суд запретил на пять лет занимать должности на госслужбе. Приговор не вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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