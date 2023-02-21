Walmart отчиталась о росте продаж за четвертый квартал и весь год

Компания Walmart, крупнейший ритейлер США и всего мира, сообщила, что в четвертом квартале 2023 финансового года (закончился у компании 31 января) ее продажи составили $164 млрд, что на 7,3% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль составила $6,3 млрд, что на 76,2% больше, чем годом ранее.

За весь 2023 финансовый год продажи компании составили $611 млрд, что на 6,7% больше, чем в предыдущем финансовом году. Чистая прибыль достигла $13,7 млрд, что на 14,6% меньше, чем годом ранее.

Аналитики отмечают, что компании удалось завершить год с позитивной динамикой во многом благодаря скидкам, которые она делала в предпраздничный сезон распродаж, чтобы на фоне роста инфляции привлечь потребителей в магазины. При этом Walmart дала весьма осторожный прогноз по продажам на текущий год. Он оказался ниже ожиданий аналитиков — рост на 2–2,5% по сравнению с прогнозами в 3%. «Потребительские настроения все еще испытывают существенное давление»,— отметил в интервью телеканалу CNBC финансовый директор Walmart Джон Дэвид Рейни.

Евгений Хвостик