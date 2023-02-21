РФС разрешил «Рубину» регистрировать новых футболистов

Российский футбольный союз снял запрет казанского «Рубина» на регистрацию новых футболистов, сообщила пресс-служба организации.

РФС наложил на «Рубин» запрет на регистрацию новичков 1 февраля из-за задолженности по индивидуальной поощрительной выплате футболисту Солтмураду Бакаеву, а также нескольким посредникам по заключению контрактов с игроками.

В таблице Первой лиги «Рубин» сейчас занимает третье место с 37 очками. Это обеспечивает команде выход в стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу.

Эрдни Кагалтынов