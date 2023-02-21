Глава Ильинского округа покидает пост

Глава Ильинского городского округа Анатолий Красноборов завтра, 22 февраля, на заседании местной думы официально объявит о сложении полномочий с 1 марта текущего года. Как сообщил господин Красноборов «Ъ-Прикамье», сегодня он уже подписал соответствующее распоряжение. Завтра же депутаты должны назначить исполняющего обязанности руководителя округа из числа заместителей главы. Сам Анатолий Красноборов намерен предложить кандидатуру своего первого зама Виталия Пепеляева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Свое желание покинуть должность глава Ильинского объяснил тем, что «уходить нужно вовремя». Он отметил, что является самым «возрастным» среди глав муниципальных образований Пермского края — 13 апреля ему исполнится 67 лет. «Когда я шел на выборы, в районе не было тепла, во многих населенных пунктах не было воды и дорог. Было много вопросов. Считаю, что за 12 лет моей работы максимум из них удалось решить, поэтому я с гордостью складываю полномочия и предоставляю возможность вновь выбранному главе показать свои способности и продолжить развитие муниципалитета»,— сказал господин Красноборов.

Срок полномочий Анатолия Красноборова на посту главы Ильинского должен завершиться в конце 2024 года. В январе пермская газета «Звезда» сообщила, что в феврале господин Красноборов может досрочно покинуть должность.

Анатолий Красноборов был избран главой Ильинского муниципального района в 2011 году, в 2016-м переизбрался на новый срок. После преобразования района в городской округ в 2019 году вновь заявился на выборы руководителя муниципалитета и сохранил за собой эту должность. До того как занять этот пост, возглавлял ГКУ «23-й отряд противопожарной службы Пермского края», еще раньше занимал разные руководящие должности в краевом главке МЧС.