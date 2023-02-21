Engie инициировала арбитраж с «Газпром экспортом» из-за недопоставок газа

Французская энергетическая компания Engie в четвертом квартале 2022 года инициировала арбитражное разбирательство в отношении «Газпром экспорта». Причиной она назвала неисполнение российской стороной обязательств по поставкам газа. Engie рассчитывает добавить выплаты неустойки.

В отчетности (.pdf) французской компании сказано, что арбитражная процедура «связана со значительными недопоставками» газа со стороны «Газпром экспорта» к середине июня. В конце лета российская сторона в одностороннем порядке решила приостановить поставки, напомнили в Engie.

«В начале четвертого квартала 2022 года Engie инициировала арбитражное разбирательство против "Газпром экспорта", добиваясь, в частности, признания неисполнения "Газпром экспортом" обязательств по поставкам газа Engie по долгосрочным контрактам и выплаты штрафов, а также возмещения убытков, возникших в результате этого неисполнения»,— говорится в документе.

На российский газ приходилось около 17% потребностей Франции. Engie получала от «Газпрома» около 150 млн куб. м в месяц. 17 июня 2022 года GRTGaz, «дочка» Engie, сообщила, что Франция больше не получает российский газ по трубопроводам. 30 августа «Газпром» заявил, что сократит поставки газа Engie с 1 сентября из-за разногласий о применении контрактов.

Лаура Кеффер