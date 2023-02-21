Владимир Нелюбин выплатил Экопромбанку 17,9 тыс. рублей из многомиллионного долга

Ростовский областной суд опубликовал мотивировочную часть вынесенного 6 февраля постановления, которым отменил решение об условно-досрочном освобождении осужденного за мошенничество экс-депутата заксобрания Пермского края, совладельца Экопромбанка Владимира Нелюбина. Как следует из документа, из взысканных в пользу банка 200 млн руб. господин Нелюбин до настоящего времени выплатил только 17,9 тыс. руб., тем самым, по мнению суда, «демонстрируя отсутствие должного стремления к скорейшему полному возмещению причиненного его преступными действиями ущерба». При этом документально подтвержденных сведений об отсутствии возможности более значительного погашения долга ни в суд первой инстанции, ни в апелляцию осужденным и его защитником представлено не было. С учетом таких обстоятельств апелляционный суд пришел к выводу, что осужденный должен продолжать отбывать наказание в изоляции от общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Владимир Нелюбин был осужден в мае 2019 года Ленинским судом Перми. Он был признан виновным в хищении 215 млн руб. средств банка в группе лиц по предварительному сговору и 7 млн руб. у вкладчицы кредитной организации. Суд назначил ему наказание в виде шести лет и трех месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Наказание господин Нелюбин сначала отбывал в колонии общего режима, а затем был переведен в колонию-поселение на территории ИК-10 в Ростове-на-Дону.

В декабре 2022 года Железнодорожный районный суд Ростова удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-банкира. Однако прокурор подал апелляционное представление в Ростовский областной суд, настаивая, что Владимир Нелюбин не может быть освобожден, так как имеет неоплаченный долг за причиненный ущерб и не раскаялся в содеянных преступлениях.