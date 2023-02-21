Комитет гордумы по экономическому развитию одобрил передачу полномочий по тарифу на проезд мэрии Перми

Сегодня комитет Пермской думы по экономическому развитию рассмотрел проект изменения порядка утверждения транспортных тарифов. Этот вопрос был внесен на рассмотрение депутатов главой Перми Алексеем Демкиным. Согласно предложению, в правилах организации транспортного обслуживания населения авто- и электротранспортом предлагается закрепить норму о том, что тариф на перевозку пассажиров и багажа устанавливается администрацией Перми. Теми же поправками исключается необходимость утверждения тарифа решением Пермской гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На данный законопроект поступила поправка от председателя городской думы Дмитрия Малютина. По его инициативе в документ внесены изменения о том, что за 30 дней до предполагаемого повышения тарифа мэрия должна уведомить об этом депутатов Пермской думы.

Проект одобрили пять членов комитета, двое депутатов высказались против, один воздержался.