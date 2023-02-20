Суд оценил бюрократический прорыв

Чиновникам администрации Дзержинска Александру Платонову и Максиму Рабину вынесен приговор за преступную халатность, в результате которой два года назад в яму с кипятком упала студентка Яна Камаева. Девушка получила множественные ожоги, перенесла десятки операций и потребовала 15 млн руб. компенсации от чиновников администрации, допустивших прорыв трубы теплотрассы. Руководитель КУМИ Максим Рабин добровольно выплатил ей 1 млн руб. компенсации, после чего уголовное дело в отношении него было прекращено. Еще в общей сложности 2,5 млн руб. в пользу потерпевшей суд решил взыскать с директора департамента ЖКХ Александра Платонова и администрации Дзержинска. Последний вину не признал и был осужден на три года условно. Он обещает обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Рабин (слева на фото) смог выйти из зала суда без судимости в отличие от Александра Платонова (справа)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Максим Рабин (слева на фото) смог выйти из зала суда без судимости в отличие от Александра Платонова (справа)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Дзержинский городской суд рассмотрел резонансное уголовное дело о преступной халатности чиновников администрации Александра Платонова и Максима Рабина, повлекшей тяжкий вред здоровью учащейся технического колледжа Яны Камаевой. На улице Петрищева в марте 2021 года после прорыва теплотрассы просел грунт и образовалась промоина, в которую упала студентка. Прохожие помогли обожженной девушке выбраться и вызвали скорую помощь. Ее госпитализировали с ожогами 70% поверхности тела в состоянии травматического шока. Яна Камаева перенесла два десятка операций и получила инвалидность второй группы. Ее отец Александр Камаев рассказывал журналистам, что муниципальные служащие после произошедшего с его дочерью даже не извинились.

Семья предъявила чиновникам гражданский иск на 15 млн руб., требуя компенсировать моральный ущерб и вред здоровью дочери.

Причиной коммунальной аварии следствие назвало «электрохимическую коррозию» на участке теплосети протяженностью 78 м. Труба эксплуатировалась 37 лет, с февраля 2017 года находилась в муниципальной собственности и была включена в городскую схему теплоснабжения. Контролировать ее состояние вместе с остальными теплосетями Дзержинска должны были начальник комитета администрации по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Максим Рабин и директор департамента ЖКХ Александр Платонов.

Гособвинитель в суде заявил, что чиновники должны были принимать «действенные меры» для безопасной эксплуатации муниципальных сетей. Тем не менее к своим обязанностям они отнеслись халатно, поэтому аварийный участок не обслуживался и не ремонтировался, его проектной и технической документации, а также паспорта объекта не было.

По версии следствия, Максим Рабин не организовал должный контроль исправности и готовности трубопровода к отопительному сезону, а Александр Платонов не обеспечил подготовку технической документации.

Подсудимые не признавали вину, считая, что они не ответственны за трагедию с Яной Камаевой. Александр Платонов заявил, что у департамента ЖКХ не было полномочий обследовать аварийный трубопровод. Адвокаты отмечали, что причинно-следственная связь между ЧП и действиями чиновников не установлена.

«Виноватым я себя не считаю. Тот комплекс, где произошла авария, не являлся имуществом, находившимся в хозяйственном ведении либо в оперативном управлении наших подведомственных учреждений», — заявил директор департамента в прениях

Иск потерпевшей его защита сочла необоснованным, а следствие, по мнению адвокатов, не установило, что трубопровод являлся источником повышенной опасности.

Перед судебными прениями второй подсудимый, руководитель КУМИ Максим Рабин, ходатайствовал о прекращении уголовного дела и попросил применить к нему наказание в виде судебного штрафа. Он компенсировал моральный и материальный ущерб Яне Камаевой, выплатив ей 1 млн руб., а также перевел еще 100 тыс. руб. в качестве заглаживания общественного вреда благотворительному фонду «Дзержинск и мы», поддерживающему участников военной спецоперации на Украине и их семьи.

Поскольку моральный ущерб был погашен, Яна Камаева не возражала против прекращения дела в отношении обвиняемого Рабина и претензий к нему не имеет, сообщил ее представитель в суде.

Прокуратура в прениях просила осудить Максима Рабина на два года условного срока, а Александра Платонова наказать тремя годами условно с временным лишением права занимать должности в органах власти и МСУ. В итоге судья поддержала ходатайство Максима Рабина, назначив ему судебный штраф в 100 тыс. руб. с прекращением уголовного дела. Александра Платонова осудили на три года лишения свободы условно, как и просил гособвинитель.

В пользу потерпевшей с директора департамента ЖКХ Дзержинска было решено взыскать 1,5 млн руб., еще 1 млн руб. должна возместить администрация Дзержинска. Для обеспечения гражданского иска суд наложил арест на принадлежащий чиновнику Lexus RX. Александр Платонов сообщил, что он не согласен с приговором и намерен его обжаловать.

Максим Рабин комментировать решение суда не стал.

Роман Рыскаль