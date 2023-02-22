Удаляя роуминг

Госдума на днях предложила правительству вернуться к обсуждению вопроса о «запрете работы из-за границы для IT-специалистов» и представила проект постановления с перечнем должностей, на которые запрет может распространиться (в первую очередь это разработчики государственных информационных систем). Но, кажется, бизнес уже взял ситуацию в свои руки и начал самостоятельно выявлять «уехавших» сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Исакова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Татьяна Исакова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На уральском форуме «Кибербезопасность в финансах», который проходил с 15 по 17 февраля в Екатеринбурге, первый вице-президент Газпромбанка Александр Егоркин рассказал, что после объявления частичной мобилизации осенью 2022 года банк начал отслеживать по служебным номерам сотрудников, которые переехали за границу: «Это было необходимо, чтобы решить, что с ними делать — например, обрубить доступ сразу ко всем системам».

Александр Егоркин пожаловался, что операторы не сразу предоставили необходимую информацию, процесс, по его словам, занял полторы недели. В итоге операторы предоставили таблицу с данными абонентов, что «оказалось не очень удобно»: ведь ее нужно было «наложить на внутреннюю кадровую базу». За это прошедшее время, добавил Егоркин, почти все сотрудники избавились от служебных телефонов: «В будущем такие вещи нужно делать куда быстрее, а лучше — закрепить процедуру на законодательном уровне».

Крупнейшие операторы связи ожидаемо не стали комментировать такое заявление, хотя оно не первое в своем роде. В мае прошлого года глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что министерство тоже запрашивало данные операторов «большой четверки», чтобы понять, сколько IT-специалистов уехало или уже вернулось в Россию. Тогда анализ показал, что около 80% обладателей сим-карт российских операторов, которые покинули Россию после начала военной операции на Украине, вернулись.

Сейчас в Минцифры уточнили, что «не анализируют количество уехавших специалистов по сим-картам, оценивая миграцию по данным, которые предоставляют сами IT-компании». Крупные компании, впрочем, уже нашли более эффективный способ обеспечить безопасность: просто ограничивать любой доступ к своим системам из-за границы по IP. Об этом мне, в частности, рассказывали собеседники в IT и банковском секторе.

Однако предложение Газпромбанка в целом законодательно закрепить процедуру отслеживания сотрудников по номерам может открыть для операторов новые возможности: ничего не помешает им брать плату за сбор и обработку подобной информации. Спрос на нее наверняка найдется как среди крупных, так и небольших компаний.