Библиотеки развернули стоп-листы

В московских библиотеках, возможно, появился стоп-лист авторов. Как обнаружил “Ъ FM”, некоторым госучереждениям запретели распространять и принимать книги писателей-иноагентов и тех, кто выступал с критикой военных действий. В перечень запрещенных, который оказался в распоряжении “Ъ FM”, попали, например, признанные Минюстом иноагентами Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, Михаил Зыгарь, Екатерина Шульман и Леонид Парфенов. В стоп-листы также добавили Людмилу Улицкую и Бориса Акунина. При этом столичные власти ничего не знают о происхождении таких списков. Подробности — в материале Дарьи Фоменко.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Все началось с публикации в Telegram-каналах: некая девушка попыталась принести в библиотеку ненужные книги, но якобы столкнулась со списком запрещенных писателей. В числе тех, кого госучреждениям нельзя закупать, выдавать и принимать, оказались иноагенты и те авторы, кто негативно высказывался о военных действиях России на Украине.
“Ъ FM” решил проверить подлинность подобного перечня и обошел несколько библиотек. В одной из них дали взглянуть на такой черный список:
— По авторам никаких ограничений, ничего такого нет?
— Запрещенных нельзя, Акунина, например.
— У меня как раз много его произведений.
— Дмитрий Быков тоже.
— А нет списка?
— Сейчас...
— Скажите, что можно, а то Глуховского у меня тоже много.
— И его запретили.
— А давно?
— Наверное, месяца три назад. Это, знаете, такая неофициальная информация. По телефону позвонили, сказали, вот список.
— А это кто распространяет?
— Наше руководство.
В библиотеке также сообщили, что книги иноагентов сложили в коробку и увезли. Произведения тех, кто не был отмечен Минюстом, просто убрали с полок. Выдавать их нельзя, а читателям отвечают, что они на руках у других посетителей. В числе таких авторов, например, Людмила Улицкая и Борис Акунин.
В другой столичной библиотеке по телефону не смогли объяснить, почему не выдают книги некоторых писателей, и постарались спешно завершить разговор:
— Дмитрий Глуховский у вас сейчас есть, «Метро» хотя бы какая-нибудь часть?
— Нет.
— А почему?
— Просто нет. Не комментируем.
— Он у кого-то на руках?
— Нет, мы не выдаем сейчас Глуховского.
— А кто еще в таком же списке? Быков?
— Можно завершить этот разговор, ладно?
“Ъ FM” обзвонил еще несколько библиотек. В одних отвечали коротко «этих авторов мы сейчас не выдаем», в других отметили, и что из доступа убрали книги только иноагентов.
— «Метро» Глуховского сейчас есть?
— Нет, книги списаны, так как автор — иноагент.
— Только Глуховский?
— Не только. Быкова тоже нет. Улицкая есть.
“Ъ FM” обратился за комментарием в департамент культуры Москвы. Пресс-служба Мосразвития — подразделения, которое курирует библиотеки — сначала запросила адреса учреждений, где были обнаружены перечни запрещенных авторов и имена сотрудников, а получив отказ, ответила:
«Нам не известно происхождение данных списков. В связи с отказом радиостанции предоставить информацию о каких конкретно библиотеках идет речь, у нас нет возможности уточнить информацию и дать комментарий по данному вопросу».
Справедливости ради, в двух библиотеках никакие списки не предъявляли, а книги вышеназванных писателей готовы были выдавать или принимать. Правда, общение с ними происходило уже после того, как “Ъ FM” отправил запрос столичным властям. Возможно ли, что никакой директивы сверху у госучреждений нет, а стоп-листы писателей — частная и редкая инициатива? “Ъ FM” задал этот вопрос бывшему гендиректору Российской государственной библиотеки Виктору Федорову:
«Каждая библиотека определяет комплектование сама. Ей выделяются средства на закупку литературы, и она приобретает те книги, которые считает нужными. Как правило, основным критерием является запрос читателей. Главный редактор может давать рекомендации по поводу материала, который вы пишите, и тему, которую вы еще не изучили. В департаменте работают разные люди. Но должны быть какие-то нормативные правовые документы. Таковые отсутствуют. А на счет рекомендаций, я вам ответил».
Минувшей осенью Telegram-каналы сообщали о появлении негласных черных списков писателей в книжных магазинах. Произведения авторов-иноагентов запретили ставить на видное место и спрятали в дальние углы стеллажей.
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