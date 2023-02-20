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Коммерсантъ FM
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Библиотеки развернули стоп-листы

Что известно о существовании черных списков авторов-иноагентов

В московских библиотеках, возможно, появился стоп-лист авторов. Как обнаружил “Ъ FM”, некоторым госучереждениям запретели распространять и принимать книги писателей-иноагентов и тех, кто выступал с критикой военных действий. В перечень запрещенных, который оказался в распоряжении “Ъ FM”, попали, например, признанные Минюстом иноагентами Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, Михаил Зыгарь, Екатерина Шульман и Леонид Парфенов. В стоп-листы также добавили Людмилу Улицкую и Бориса Акунина. При этом столичные власти ничего не знают о происхождении таких списков. Подробности — в материале Дарьи Фоменко.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Все началось с публикации в Telegram-каналах: некая девушка попыталась принести в библиотеку ненужные книги, но якобы столкнулась со списком запрещенных писателей. В числе тех, кого госучреждениям нельзя закупать, выдавать и принимать, оказались иноагенты и те авторы, кто негативно высказывался о военных действиях России на Украине.

“Ъ FM” решил проверить подлинность подобного перечня и обошел несколько библиотек. В одной из них дали взглянуть на такой черный список:

— По авторам никаких ограничений, ничего такого нет?

— Запрещенных нельзя, Акунина, например.

— У меня как раз много его произведений.

— Дмитрий Быков тоже.

— А нет списка?

— Сейчас...

— Скажите, что можно, а то Глуховского у меня тоже много.

— И его запретили.

— А давно?

— Наверное, месяца три назад. Это, знаете, такая неофициальная информация. По телефону позвонили, сказали, вот список.

— А это кто распространяет?

— Наше руководство.

В библиотеке также сообщили, что книги иноагентов сложили в коробку и увезли. Произведения тех, кто не был отмечен Минюстом, просто убрали с полок. Выдавать их нельзя, а читателям отвечают, что они на руках у других посетителей. В числе таких авторов, например, Людмила Улицкая и Борис Акунин.

В другой столичной библиотеке по телефону не смогли объяснить, почему не выдают книги некоторых писателей, и постарались спешно завершить разговор:

— Дмитрий Глуховский у вас сейчас есть, «Метро» хотя бы какая-нибудь часть?

— Нет.

— А почему?

— Просто нет. Не комментируем.

— Он у кого-то на руках?

— Нет, мы не выдаем сейчас Глуховского.

— А кто еще в таком же списке? Быков?

— Можно завершить этот разговор, ладно?

“Ъ FM” обзвонил еще несколько библиотек. В одних отвечали коротко «этих авторов мы сейчас не выдаем», в других отметили, и что из доступа убрали книги только иноагентов.

— «Метро» Глуховского сейчас есть?

— Нет, книги списаны, так как автор — иноагент.

— Только Глуховский?

— Не только. Быкова тоже нет. Улицкая есть.

“Ъ FM” обратился за комментарием в департамент культуры Москвы. Пресс-служба Мосразвития — подразделения, которое курирует библиотеки — сначала запросила адреса учреждений, где были обнаружены перечни запрещенных авторов и имена сотрудников, а получив отказ, ответила:

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«Нам не известно происхождение данных списков. В связи с отказом радиостанции предоставить информацию о каких конкретно библиотеках идет речь, у нас нет возможности уточнить информацию и дать комментарий по данному вопросу».

Справедливости ради, в двух библиотеках никакие списки не предъявляли, а книги вышеназванных писателей готовы были выдавать или принимать. Правда, общение с ними происходило уже после того, как “Ъ FM” отправил запрос столичным властям. Возможно ли, что никакой директивы сверху у госучреждений нет, а стоп-листы писателей — частная и редкая инициатива? “Ъ FM” задал этот вопрос бывшему гендиректору Российской государственной библиотеки Виктору Федорову:

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«Каждая библиотека определяет комплектование сама. Ей выделяются средства на закупку литературы, и она приобретает те книги, которые считает нужными. Как правило, основным критерием является запрос читателей. Главный редактор может давать рекомендации по поводу материала, который вы пишите, и тему, которую вы еще не изучили. В департаменте работают разные люди. Но должны быть какие-то нормативные правовые документы. Таковые отсутствуют. А на счет рекомендаций, я вам ответил».

Минувшей осенью Telegram-каналы сообщали о появлении негласных черных списков писателей в книжных магазинах. Произведения авторов-иноагентов запретили ставить на видное место и спрятали в дальние углы стеллажей.

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Даниил Бабкин

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