Экс-глава отделения «Гражданской инициативы» в Алтайском крае планирует участвовать в выборах губернатора

Бывший председатель реготделения партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае Юлия Алешина планирует принять участие в выборах губернатора. «Я планирую идти от «Гражданской инициативы». Это решение с руководством партии уже согласовано. Сами коллеги-однопартийцы в регионе предложили мне выдвинуться. Ближе к выборам состоится общее собрание членов реготделения, на котором официально будет выдвинут кандидат в губернаторы. У меня нет сомнений, что меня поддержат»,– сказала Юлия Алешина «Ъ-Сибирь».

С сентября 2018 года Алтайский край возглавляет Виктор Томенко. На досрочных выборах губернатора Виктор Томенко, баллотировавшийся от партии «Единая Россия», набрал 53,61% голосов. Депутат заксобрания Алтайского края Владимир Семенов от ЛДПР — 16,2%, депутат заксобрания Людмила Суслова от «Справедливой России» — 14,14%, предприниматель Андрей Крылов от Партии роста — 13,46%. Явка избирателей составила 37,29%. Срок полномочий Виктора Томенко истекает в 2023 году.

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Анна Егорова