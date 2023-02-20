Лидер «Новых людей» предложил президенту провести «специальную экономическую операцию»

Партия «Новые люди» подготовила свои предложения по формированию новой промышленной политики, в основе которой лежит концепция умного протекционизма. Об этом, как сообщил «Ъ» лидер партии и ее фракции в Госдуме Алексей Нечаев, он рассказал президенту Владимиру Путину на встрече 15 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Нечаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Алексей Нечаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы предлагаем ввести высокие пошлины на импорт товаров из недружественных стран. Другие партии говорят о том, что нужно раздать побольше денег, мы же предлагаем их собрать, не повышая нагрузку на национальные компании»,— пояснил господин Нечаев. По его словам, президент идею поддержал, но уточнил, что важно, чтобы это не привело к росту цен: «Умный протекционизм должен остаться умным и не нанести ущерба нашему потребителю».

Алексей Нечаев убежден, что при высоких импортных пошлинах зарубежные поставщики, чтобы сократить их размер, будут поставлять товары в Россию дешевле. «И потребитель ничего не потеряет. Умный поставщик вместо налогов у себя будет платить пошлины здесь. Мы заберем деньги из бюджетов недружественных стран и перетащим в наш бюджет — проведем "специальную экономическую операцию"»,— сказал лидер «Новых людей». При этом он подчеркнул, что нельзя поднимать пошлины на товары, которые Россия сама не производит: «На сырье нужны пошлины низкие, а на готовую импортную продукцию — высокие».

Как минимум половину собранных через импортные пошлины денег нужно направить на поддержку соответствующих отраслей экономики, полагает господин Нечаев: «Там, где пошлины вводим, там их и тратим на поддержку этих отраслей, на их развитие». Сделать это, по его мнению, можно, помогая с рекламой российским брендам, которые «научились делать продукцию, сопоставимую по качеству с импортной», но не могут заявить о себе достаточно громко. «Сейчас реклама просела. Многим национальным игрокам она не по карману. Но если ты платишь рубль, а государство дает рубль сверху — тогда нормально. Это точно приведет к росту продаж. Ведь бренды — это впечатления. Обычно мы демпингуем, чтобы привлечь покупателей, а надо брать уникальностью, правильной упаковкой»,— отметил лидер партии.

Кроме того, нужно, чтобы государство к каждому рекламному рублю от частных компаний добавило еще рубль на рекламу на телевидении, предложил депутат. «Государство и так около 40 млрд руб. заложило в бюджет на субсидирование СМИ. Давайте же сделаем по-умному: из бюджета дадим 30 млрд, а еще 30 млрд придут от самих предпринимателей. Так мы поможем и бизнесу, и средствам массовой информации»,— резюмировал господин Нечаев.

Ксения Веретенникова