Сулейман Керимов пожертвовал Турции и Сирии по 100 млн рублей

Член Совета федерации от Дагестана бизнесмен Сулейман Керимов перечислил на оказание помощи пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии 200 млн руб., по 100 млн каждой стране. На эти деньги будет закуплено все самое необходимое, сообщает агентство IslamNews со ссылкой на пресс-службу Духовного управления мусульман РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сулейман Керимов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сулейман Керимов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Поступок благословил духовный лидер мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин, сообщает издание Ural.tatar. Ранее сообщалось, что гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясений 6 февраля Турции и Сирии оказывает Чечня.

По данным от 18 февраля, в Турции в результате землетрясений погибли 40 642 человека. По данным Всемирной организации здравоохранения на 12 февраля, в Сирии погибли 8500 человек.

Мария Федотова