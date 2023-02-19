Владелец бывшего отеля Marriot купит ТРЦ «Сибирский молл» в Новосибирске

Компания новосибирских девелоперов Александра Бойко и Маргариты Риттер – ЗАО «Глобус» – признана победителем аукциона по продаже принадлежащих ВЭБ.РФ торгово-развлекательного центра «Сибирский молл» и бизнес-центра «Новая высота» в Новосибирске. Актив они получат по начальной цене продажи – за 3,7 млрд руб.

На аукцион поступило две заявки, но второй участник – принадлежащее другим известным новосибирским девелоперам ООО «Сибирская высота» – не сделал ни одного ценового предложения. «Сибирская высота», по данным «СПАРК-Интерфакс», было зарегистрировано в августе 2022 года. Владельцами компании являются предприниматели Алексей Онищенко и Александр Матросов. Им также принадлежат доли в ООО «Универмаг Октябрьский» и управляющих компаниях бизнес-центров «Кронос», «На Вокзальной» и других.

Победитель торгов – ЗАО «Глобус» – управляет в Новосибирске гостиницей Grand Autograph Hotel (до июля 2022 года входила в сеть Marriott International). Компанией, по данным «СПАРК-Интерфакс», в равных долях владеют супруги Александр Бойко и Маргарита Риттер. Им принадлежит новосибирский холдинг «ТС групп», в который входят бизнес-центр «Гринвич», гостиница Ramada, фитнес-центр Grand Arena, ресторан «Мёд» и другие активы.

Непрофильные активы ТРЦ «Сибирский молл» и БЦ «Новая высота», находящиеся под управлением ООО «Торговый квартал — Новосибирск», ВЭБ.РФ выставил на продажу единым лотом в конце2022 года. Торговый центр (64,5 тыс. кв. м) и расположенный рядом бизнес-центр класса B+ (33,6 тыс. кв. м) были построены в 2008 году на средства банка «Глобэкс». В том же году ВЭБ приобрел их у «Глобэкса» в ходе его санации. Сейчас площади ТРЦ арендуют 120 магазинов, среди якорных — «Ашан», «М.Видео», «Спортмастер», DNS, мультимедийный центр «Киносити».

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Илья Николаев