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Коммерсантъ FM
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Пополнившийся

Exeed LX получил привод на все колеса

«А снег идет, а снег идет. И все вокруг чего-то ждет». Столицу и область захлестнули непрерывные метели, под колесами всюду каша и скользота. Но подопытный компактный кроссовер Exeed LX периодически подключает заднюю ось и движется уверенно. На кузове новый шильдик AWD — российский рынок в аккурат к зиме дождался версии с полным приводом.

Фото: EXEED

Фото: EXEED

Прямо на меня смотрят из Китая руководители премиальной марки Exeed — вице-президент Чуньцин Чэнь и бренд-директор Кевин Чжан. Видеоконференция, беседуем в реальном времени. Чжан говорит, что создатели машин Exeed придерживаются ценностей европейского автостроения. Очень хочется верить. Ведь официального зарубежного премиума в России за прошедший год резко убавилось, и настала пора рассматривать престиж китайских моделей уже всерьез.

Это уровень

Убедительны, например, имена заслуженных специалистов в команде бренда. Инженерией занимаются американец Генри Брайс, англичанин Питер Маткин и немец Стефан Рихтер. Дизайном ведают канадец Алекс Миклоси, немец Михаэль Дюерр и кореец Ричард Коо. А партнерами в деле участвуют аж пять сотен компаний мирового уровня. Результат поэтому интернациональный, что позитивно влияет на имидж.

Двигатель у кроссовера Exeed LX разработан в сотрудничестве с фирмой AVL, трансмиссия — при содействии Getrag и ZF, а с доводкой шасси трудились профессионалы из Benteler. Элемент, объединивший приборы и центральный тачскрин, напоминает про Mercedes-Benz, а пульт климатической установки — про Land Rover. И сразу нравятся подобранные англичанкой Каролин Нютен материалы отделки — модные, приятные на вид и на ощупь.

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Марка Exeed демонстрирует безудержный рост на российском рынке. Правда, LX здесь пока что наименее популярная модель из представленных, а лидирует TXL

Марка Exeed демонстрирует безудержный рост на российском рынке. Правда, LX здесь пока что наименее популярная модель из представленных, а лидирует TXL

Фото: EXEED

В пакете безопасности: адаптивный круиз-контроль, мониторинг разметки, системы экстренного торможения и предупреждения о фронтальном столкновении, помощь при движении под уклон

В пакете безопасности: адаптивный круиз-контроль, мониторинг разметки, системы экстренного торможения и предупреждения о фронтальном столкновении, помощь при движении под уклон

Фото: EXEED

Фото: EXEED

Полноприводный LX развивает максимальные 205 км/ч против 185 км/ч у моноприводного и чуть быстрее набирает от 0 до 100 км/ч. Средний расход топлива у AWD идентичный, но бензобак больше на шесть литров

Полноприводный LX развивает максимальные 205 км/ч против 185 км/ч у моноприводного и чуть быстрее набирает от 0 до 100 км/ч. Средний расход топлива у AWD идентичный, но бензобак больше на шесть литров

Фото: EXEED

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Марка Exeed демонстрирует безудержный рост на российском рынке. Правда, LX здесь пока что наименее популярная модель из представленных, а лидирует TXL

Фото: EXEED

В пакете безопасности: адаптивный круиз-контроль, мониторинг разметки, системы экстренного торможения и предупреждения о фронтальном столкновении, помощь при движении под уклон

Фото: EXEED

Фото: EXEED

Полноприводный LX развивает максимальные 205 км/ч против 185 км/ч у моноприводного и чуть быстрее набирает от 0 до 100 км/ч. Средний расход топлива у AWD идентичный, но бензобак больше на шесть литров

Фото: EXEED

А презентация обновленного LX открылась модным показом. В России марку отныне сопровождает коллекция одежды от известного мастера Игоря Чапурина, у которого заказывают вещи Chapurin многие звездные персоны. Вдобавок ради укрепления высокого фирменного статуса Exeed планирует расширять VIP-сервис: предложить консьерж-услуги, специальные лаунжи в аэропортах и свободный проезд по платным трассам. Как говорил персонаж одного американского сериала: «Щщщика-а-арно!»

Выпуск новостей

Вице-президент Чэнь подчеркивает, что нашему рынку, где успехи Exeed превзошли все китайские ожидания, уделяется повышенное внимание. А сотрудники российского представительства — между прочим, некоторые перешли туда из офисов Audi и Mercedes-Benz — радуются той завидной оперативности, с какой китайцы реагируют на пожелания по апгрейду машин.

В доказательство — собственно премьерная топ-версия LX AWD «по многочисленным заявкам». Главный ее аргумент, конечно, привод с муфтой передачи момента к задней оси. Большое событие у маленького кроссовера. Плюс — особенный силовой агрегат. Если моноприводные LX оснащаются бензиновым 147-сильным 1.5 и задумчивым вариатором, то у полноприводника стоят бензиновый же 150-сильный 1.6 и более ловкая в переключениях семиступенчатая роботизированная коробка.

Снаружи AWD отличается колесными дисками с уникальным дизайном — исключительно 19-дюймовыми, красными тормозными суппортами и тонировкой задних стекол. Кресла здесь улучшенные: обогреваются целиком — спинки теперь тоже, а для подушек устроена вентиляция. Добавлена система Start/Stop. Ну и есть существенная разница в ценах. С учетом выгод топ-версия обойдется в 3 млн рублей, что на 350 тыс. дороже самого обеспеченного LX с передним приводом. Да, высокая китайская кухня — удовольствие не из дешевых.

Меню среди прочего содержит вкладку с палитрой из семи цветов для контурной подсветки. Красива 3D-картинка с камер кругового обзора. Система голосового управления не самая услужливая

Меню среди прочего содержит вкладку с палитрой из семи цветов для контурной подсветки. Красива 3D-картинка с камер кругового обзора. Система голосового управления не самая услужливая

Фото: EXEED

Меню среди прочего содержит вкладку с палитрой из семи цветов для контурной подсветки. Красива 3D-картинка с камер кругового обзора. Система голосового управления не самая услужливая

Фото: EXEED

Перекати-поле

Впереди трудная дорога для проверки — глубокая и в рытвинах колейная через поля. Въезжаю с опасениями: клиренс у AWD не увеличенный — те же 185 мм, а моторная защита — тот же пластиковый фартук. Но надо разобраться в ездовых режимах для бездорожья. Ручку селектора кручу-верчу, выбрать подходящий хочу.

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Переключения режимов осуществляются удобной крупной шайбой на тоннеле. Внедорожные настройки не сулят каких-то особых чудес проходимости, но делают кроссовер заметно более уверенным вне асфальта

Переключения режимов осуществляются удобной крупной шайбой на тоннеле. Внедорожные настройки не сулят каких-то особых чудес проходимости, но делают кроссовер заметно более уверенным вне асфальта

Фото: EXEED

Фото: EXEED

Фото: EXEED

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Переключения режимов осуществляются удобной крупной шайбой на тоннеле. Внедорожные настройки не сулят каких-то особых чудес проходимости, но делают кроссовер заметно более уверенным вне асфальта

Фото: EXEED

Фото: EXEED

Фото: EXEED

«Пополнившийся» LX — способный малый! В обычном шоссейном режиме «Комфорт» при проскальзывании передних колес задние подыгрывают с задержками. Но переключаешь в «4?4», муфта в преднатяге, и кроссовер охотнее усердствует всеми четырьмя, благо имитация межколесной блокировки действует быстро. «Снег» настроен, похоже, не для рыхлого, а для ровного скользкого: реакции на педаль акселератора заметно притупляются. В этой колее хорош «Грунт», который позволяет и плавную раскрутку, и довольно интенсивные пробуксовки. Глаза боятся, а полноприводник делает, визжит шинами, кидается снегом и выбирается с полей победителем. Муфта стерпела весь комплекс упражнений, не перегревшись. Зачет.

Занятия «Спортом»

Вот и на крутых снежных поворотах AWD бывает увлекательным. Вовремя поддашь газку, момент частично шустрит назад, корма весело заносится, и кроссовер, не успев потревожить деликатную систему стабилизации, послушно ныряет по виражу. Для полноты удовольствия легкому рулю правильнее задать спортивную настройку — отдельно через меню, он наливается желанной необременительной тяжестью и прибавляет в информативности.

Турбомотор 1.6 энергичный, и робот в основном благополучно с ним ладит. «Комфорт» подкупающе нормален. В режиме «Спорт» машина ожидаемо преуспевает: быстрее откликается на педаль, удачнее переключает коробку — проще управлять тягой. Кстати, самая понятная из трех сменных конфигураций приборов — тоже спортивная с привычными циферблатами.

Активно ездить можно хоть по разбитым участкам: в целом подвеска кажется плотной, не допускает критичной раскачки, при этом с упругостью отрабатывает типичные средние неровности, а досадные вибрации и тычки сообщает кузову лишь на мелочовке и на резких огрехах покрытия. И что приятно — когда занимаешься «Спортом», в салоне по-прежнему мало шумов. А полученный после экспериментов средний расход в десять литров считаем разумным.

Багажник невелик, но аккуратный и снабжен крючками. При складывании частей диванной спинки образуется ровная площадка. Под фальшполом лежит полноразмерное запасное колесо

Багажник невелик, но аккуратный и снабжен крючками. При складывании частей диванной спинки образуется ровная площадка. Под фальшполом лежит полноразмерное запасное колесо

Фото: EXEED

Багажник невелик, но аккуратный и снабжен крючками. При складывании частей диванной спинки образуется ровная площадка. Под фальшполом лежит полноразмерное запасное колесо

Фото: EXEED

Расписание на завтра

«Дорогая простота», — сказал на презентации Чапурин про свою коллекцию одежды. Звучит как уместное определение и для LX. Автомобиль получился безо всяких азиатских премудростей и сложностей, но по меркам компактов полноценный, веский, серьезный. Внешне — аккуратный и немножко с претензией. Позволяет удобно разместиться на диване двум крупным пассажирам. Радует красочным многоуровневым меню. Сопровождается длинным списком оснащения, в котором есть широкий набор систем безопасности и достойный зимний пакет.

Однако совершенству нет предела. Подушке водительского кресла нужна бы регулировка наклона. И опускается сиденье недостаточно: человек среднего роста почти касается головой крыши с люком. Рабочее поле тачскрина вплотную без зазора упирается в панель, этак небрежно в премиуме не делается. А кузовные сопряжения у европейцев пока ровнее…

Продолжаем наблюдение. В следующем году нам сулят LX уровнем выше — с рестайлингом и очередными обновками. В Китае такая машина уже существует, причем дебютировала с 249-сильным мотором 2.0. Также обещаны улучшения и дополнения кроссоверов TXL и VX. Вероятна российская премьера купе-кроссовера M3X с адаптивной подвеской, появление которого предвосхитил концепт AtlantiX. Наконец, собираются везти сюда бизнес-седан и электромобили. В общем, Exeed — это надолго, ширится-растет марка. Чуньцин Чэнь и Кевин Чжан лично благодарили россиян за большой к ней интерес.

Александр Катаев

Каким бывает полный привод и для чего он нужен

Вроде просто все — крутящий момент от двигателя передается на каждое из колес, и автомобиль становится более проходимым на бездорожье. Поначалу так и было. Но сегодня существует несколько схем полного привода — в зависимости от способа его подключения и назначения.

1. Подключаемый. При обычном движении по дороге с твердым покрытием крутящий момент передается только на одну ось автомобиля. Вне дорог водитель подключает вторую — напрямую от раздаточной коробки, и все колеса начинают вращаться с одинаковой скоростью. По асфальту долго так ехать нельзя: износится трансмиссия. Эта схема полного привода используется в утилитарных внедорожниках и пикапах. Например, в УАЗах.

2. Постоянный. Крутящий момент от двигателя ко всем колесам передается постоянно, через механический межосевой дифференциал. На автомобиле можно двигаться как по дорогам, так и вне их. Если автомобиль имеет блокировку дифференциала, как Lada Niva Legend, при ее включении он обретает качества внедорожника. Если не имеет, как Audi SQ5, тогда полный привод просто повышает устойчивость и управляемость машины при движении по дороге.

3. По требованию. Колеса одной оси подключены к двигателю постоянно, а при их проскальзывании крутящий момент через муфты различных видов поступает на колеса второй. Пример — BMW xDrive. Распределение момента между осями в штатном режиме может быть зафиксировано в какой-то пропорции — 95/5, 45/55 и так далее, но при необходимости может существенно изменяться. Современные трансмиссии могут имитировать блокировку межосевого дифференциала и даже дозировать крутящий момент для каждого из колес отдельно. Но это «асфальтовый» тип полного привода, хотя именно им оснащаются не только полноприводные седаны, но и большинство кроссоверов.

4. Многорежимный. Самый широкий диапазон режимов движения, от моноприводного до полноприводного с заблокированными межосевым и межколесными дифференциалами и так далее — такими трансмиссиями оснащаются внедорожники Mercedes-Benz, Toyota, Jeep и другие. Можно при движении по асфальту поручить выбор привода электронике, можно на тяжелом бездорожье принудительно задействовать весь джиперский арсенал.

5. С вспомогательным электродвигателем. У некоторых легковых Nissan, Mazda, Toyota ДВС приводит в движение передние колеса, а электродвигатель автоматически подключается к задним в сложных дорожных условиях. Есть полный привод и у чистых «электричек» — по электромотору на каждую ось или даже на каждое колесо. Но это уже совсем другая история.

Exeed LX 1.6 AWD

Двигатель, тип бензиновый, L4
Объем двигателя, куб. см 1598
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 150 при 5500
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 275 при 2000
Трансмиссия роботизированная, 7
Привод полный
Максимальная скорость, км/ч 205
Разгон от 0 до 100 км/ч, с 10,2
Средний расход топлива, л на 100 км 8,1
Цена, руб. 3 750 000

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