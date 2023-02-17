Путин подписал закон о социальной поддержке вдов участников боевых действий

Президент России Владимир Путин одобрил поправки к закону «О ветеранах», расширяющие меры социальной поддержки супругов погибших участников боевых действий.

Ранее меры социальной поддержки были положены вдовам, которые проживают одни или с несовершеннолетними детьми. Поправки позволяют получать поддержку всем супругам погибших, вне зависимости от состава их семьи. Вдовы могут рассчитывать на социальную поддержку до заключения нового брака.

Сейчас для вдов военных предусмотрены следующие меры социальной поддержки: ежемесячные выплаты, 50-процентная компенсация расходов на оплату ЖКХ, преимущественное обеспечение путевками в санаторий.

Анастасия Ларина