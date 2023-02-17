«Мотовилиху» могут продать меньше чем за 1 млрд рублей

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» опубликовал объявление о торгах по реализации имущественного комплекса должника путем публичного предложения. Как следует из сообщения, начальная цена лота, которая будет действовать с 20 по 22 февраля текущего года, составляет 8,316 млрд руб. Затем каждые три рабочих дня она будет последовательно снижаться на 10%. Минимальная цена (цена отсечения), за которую управляющий готов продать имущество, будет действовать с 3 по 5 апреля и составит 831,616 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

К закрытым торгам допускаются только участники, у которых есть право иметь в собственности имущество, предназначенное для осуществления деятельности, связанной с выполнением работ по государственному оборонному заказу и мобилизационному заданию. Они обязаны сохранить целевое назначение предприятия и выполнять ГОЗ.

Напомним, первые торги по реализации имущественного комплекса «Мотовилихи» были объявлены осенью прошлого года. Тогда начальная цена лота составила 9,34 млрд руб. Они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. С таким же результатом закончились и повторные торги, на которых начальная цена имущества составляла 8,316 млрд руб.

ПАО «Мотовилихинские заводы» является единственным серийным производителем реактивных систем залпового огня ряда модификаций, а также изготавливает системы ствольной артиллерии, металлургическую продукцию и изделия для нефтегазовой промышленности. В марте 2018 года общество вошло в процедуру конкурсного производства с суммой кредиторской задолженности около 17,6 млрд руб.