Подрядчик попал в «девятку»

На конкурс по поиску подрядчиков для реконструкции трамвайной линии маршрута № 9 в Саратове заявился один участник. Ожидается, что контракт с ним будет заключен в ближайшее время по максимальной цене — 2,72 млрд руб. Это ООО «Фракджет-строй» с московской регистрацией — исполнитель нескольких крупных, социально значимых проектов в регионе. У аналитиков вызывает доверие послужной список ООО и его финансовая история.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реконструкцией трамвайных путей в Саратове займется компания, ранее строившая школы

Фото: Антон Касс Реконструкцией трамвайных путей в Саратове займется компания, ранее строившая школы

Фото: Антон Касс

Сегодня, 17 февраля, в Саратове подведут итоги аукциона по поиску подрядчика, который займется реконструкцией линии трамвайного маршрута № 3. Это следует из информации, размещенной в системе «Гос­закупки».

Согласно данным портала госзакупок, подача заявок завершилась 13 февраля, а 15 февраля состоялось вскрытие конвертов со вторыми частями заявок. На конкурс поступила одна заявка. Она была допущена до конкурса. Конкурсная комиссия пришла к выводу, что документация участника — ООО «Фракджет-строй» — соответствует конкурсным требованиям, поэтому можно говорить, что с ООО будет заключен контракт по максимальной цене — 2,72 млрд руб.

• ООО «Фракджет-строй» зарегистрировано в 2015 году в Москве, руководителем и учредителем организации в открытых источниках значится Дмитрий Колосов. Основным видом деятельности записано строительство жилых и нежилых зданий. Выручка компании в 2021 году составила 3,11 млрд руб., годом ранее — 1,16 млрд руб., чистая прибыль — 123,69 млн руб. (7,1 млн). Компания работала в Саратове и области: участвовала в строительстве новой инфекционной больницы в Елшанке, строила школы в микрорайонах «Звезда» и «Авиатор», детсад № 14 в Энгельсе. Весной 2020 года жители микрорайона «Звезда» критиковали работу подрядчика — жалобы вызвала система водоотведения, отсутствие полноценных беговых дорожек, отсутствие ограждения футбольного поля. Сумма контрактов на строительство образовательных учреждений превысила 1 млрд руб.

Закупку «Проведение работ по реконструкции тяговых подстанций ТП1, ТП15, ТП24, ТП26 и КА-СУТС и реконструкции трамвайных путей, контактной сети и кабельных линий по объекту: „Трамвайная сеть от остановки Детский парк до остановки завод Зуборезных станков“ (маршрут № 9) в г. Саратов» разместил на площадке для проведения аукционов концессионер строительства скоростного трамвая — ООО «СГЭТ».

Исполнителю контракта предстоит реконструировать пять тяговых подстанций, уложить новые трамвайные рельсы, проложить кабельные линии и контактную сеть на участке от Детского парка до остановки «Завод зуборезных станков». Работы требуется завершить к концу года. Маршрут № 9 вместе с маршрутами №№ 6, 8 и 3 должен стать частью скоростной трамвайной линии города.

Строительство скоростного трамвая в Саратове планировали начать осенью 2022 года. Об этом сообщала пресс-служба областного правительства по итогам встречи врио губернатора региона Романа Бусаргина с делегацией корпорации развития «ВЭБ.РФ», которая займется финансированием. Речь шла о реконструкции и запуске скоростного движения по 67 км трамвайных путей во всех основных районах Саратова. «Параллельно с этим будет построена новая развязка в районе Стрелки. Сейчас идет разработка проектной документации, ожидается, что она будет готова в сентябре. Одновременно областное министерство транспорта и дорожного хозяйства прорабатывает новую транспортную модель Саратова, так как в период реконструкции движение по части трамвайных линий будет временно приостановлено»,— отмечали в правительстве. Эксперты полагали, что строительство в этот период не начнется из-за возможных трудностей с конкурсом и нежелания подрядчиков на него заявляться.

В октябре прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал завершить весь проект за два года — к концу 2025 года. Такую задачу он поставил перед главой региона. Изначально проект был рассчитан на четыре года. После этого Роман Бусаргин поручил создать двухлетний график реализации проекта. Из информации, распространенной пресс-службой губернатора, стало известно, что Саратов заключил концессионное соглашение о передаче городского трамвая в ООО «СГЭТ», учредителем которого является региональное правительство. Господин Бусаргин назвал это условие обязательным для начала строительства скоростного трамвая. Тогда же сообщалось, что проект маршрута № 9 будет готов к 30 ноября, № 6 и № 8 — к 15 декабря, № 3 — до конца года.

Строительство скоростной трамвайной линии было предусмотрено Генеральным планом Саратова от 2008 года, впервые этот вид сообщения был упомянут в городских газетах в 1960х годах. Согласно презентации предпроекта, первый этап должен был затронуть модернизацию трамвайного маршрута № 3, который связывает центр города и Ленинский район, второй — трамвая № 11 (центр — поселок Солнечный), третий — № 8 и № 9 (центр — Заводской район). Скорость трамвайных маршрутов предполагалось увеличить с 13–14 км/ч до 30 км/ч, а также сократить количество остановок. В 2021 году стоимость всего проекта оценивалась в 5,97 млрд руб.

«Ъ» обратился в ООО «Фракджет-строй» с официальным запросом по поводу предварительных результатов конкурса, но в течение рабочего дня в компании не ответили на него.

Руководитель аналитической компании ООО «БРИИК» Юрий Пужалин отметил, что данные об ООО «Фракджет-строй» из открытых источников вызывают доверие к ней. «История компании, то, что она работала на крупных объектах, уже говорит о том, что у нее есть большой опыт в строительстве. Это не „рога и копыта“. Это первое. Второе — нужно смотреть баланс, есть ли у компании основные средства и персонал. Бывает, что приходит компания, и она „пустая“, у нее нет ни основных средств, ни сотрудников. Это распространенная схема, к сожалению. А потом она на субподряд начинает брать реальных строителей. Если компания обладает основными средствами и персоналом, она экономически обоснована и сможет реализовать проект. Ну и третье — это ее финансовое состояние. В данном случае способность компании исполнить контракт не вызывает сомнений»,— отметил аналитик.

Марина Ковалева