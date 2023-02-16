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Уроженец Тюменской области получил три года за попытку поучаствовать в боевых действиях против России

Белгородский облсуд вынес обвинительный приговор 21-летнему уроженцу Салехарда Тюменской области Максиму Бедаю, попытавшемуся принять участие в боевых действиях на территории Украины против вооруженных сил Российской Федерации (ст. 30 ч.1, ст.208 ч.2 УК РФ).

Как рассказали в региональном управлении ФСБ России, Бедаю назначено три года колонии общего режима. Осужденный признал вину и раскаялся в содеянном.

Молодого человека задержали в апреле прошлого года в Белгородской области. Он намеревался незаконно пересечь границу, чтобы попасть на территорию Украины.

Сергей Толмачев

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