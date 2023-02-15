Жилье как на дрожжах

Владельцы хлебозавода «Кондитер №8» могут закрыть свой производственный цех в Индустриальном районе Перми на ул. Беляева, 13. Предприятие хочет установить на участке в 9 тыс. кв. м зону жилой застройки в 16 этажей. Соответствующее заявление уже направлено в комиссию по землепользованию и застройке, а участок продается за 250 млн руб. Озвученную цену экс­перты называют рыночной и считают, что на заводской площадке может быть построено около 20 тыс. кв. м жилья.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2gis.ru Фото: 2gis.ru

Еще один пермский хлебозавод может быть застроен многоквартирными домами. ООО «Хлебозавод „Кондитер №8“» подало в комиссию по землепользованию и застройке заявление об установлении на территории предприятия по ул. Беляева, 13, зоны, разрешающей возведение домов. Как указано в повестке сегодняшнего заседания комиссии по ПЗЗ, «Кондитер №8» просит установить на участке своего производственного цеха подзону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 с предельной высотой в 16 этажей и коэффициентом плотности застройки 3,12. Сейчас участок хлебозавода находится в зоне оптовой торговли, открытых рынков Ц-6, площадку в 9 тыс. кв. м разрешено использовать под промобъекты.

По данным «Ъ-Прикамье», на территории хлебозавода предполагается возвести ЖК из трех 16-этажных жилых домов с детской и спортивной площадками. Заявитель направил в администрацию Перми подписанное со своей стороны соглашение о развитии социнфраструктуры.

Кроме того, на порталах по продаже недвижимости размещены объявления о продаже площадки под зданием «Кондитер №8». Согласно информации в объявлениях, продаваемый участок на ул. Беляева, 13, позиционируется как территория для строительства многоквартирного дома. Стоимость актива — 250 млн руб.

ООО «Хлебозавод „Кондитер №8“», учрежденное в 1993 году, управляет одноименным предприятием. В учредителях общества — сын депутата гордумы Владимир Плотников (50%,), а также Павел (27%) и Сергей (23%) Балыбердины. Павел Балыбердин возглавляет предприятие, а Сергей Балыбердин является его техническим директором. Хлебозавод «Кондитер №8» занимается серийным производством тортов, пирожных, кулинарии, изготавливает торты и пироги на заказ. Кондитерская насчитывает 28 точек по продаже продукции, расположенных в Перми.

Связаться с учредителями «Кондитера №8» не удалось: Владимир Плотников не ответил на звонки по телефону, Павел Балыбердин находится в отпуске, а Сергей Балыбердин был в отъезде, сообщили «Ъ-Прикамье» на хлебозаводе.

Отметим, что в Перми собираются перепрофилировать площадки сразу нескольких хлебозаводов. Так, городские власти недавно продали на торгах бизнесмену Всеволоду Юшкову здание хлебозавода №1 на ул. Окулова, 73а. Новый собственник запустит в постройке креативный кластер с фуд-моллом, ивент-пространством, шоурумами и прочим. Остальные здания хлебозавода мэрия продаст под жилую застройку. Кроме того, в январе предприятие «Покровский хлеб» сообщило о сносе зданий хлебозавода №4 на ул. Волховской, 40, в Перми. Как владелец распорядится освободившейся площадкой, в «Покровском хлебе» не раскрывают. Комплекс хлебозавода №7 возле Мотовилихинского пруда «Покровский хлеб» закрыл в 2020 году и выставил этот актив на продажу. Известно, что производственный цех до сих пор не продан.

Руководитель департамента маркетинга застройщика «ПМД» Артем Савельев обратил внимание, что хлебозавод «Кондитер №8» окружают гаражи, стоянки и производственные здания. На территории Рязанского промузла постепенно продолжается реновация: неподалеку расположены несколько площадок для потенциального жилищного строительства, чуть дальше СГ «Развитие» возводит ЖК «Восход». На ул. Рязанской, 91, 101, 103а, японский девелопер «Юника» планирует жилую застройку. Это, безусловно, вызовет высокий уровень конкуренции в данном районе через несколько лет. «Думаю, владельцы „Кондитера №8“ готовят участок к продаже. Возможно, они уже предварительно договорились с какими-то девелоперами. Намерение заявителей заключить с властями Перми соглашение о развитии социнфраструктуры — стандартная практика. Подготовка участка к жилищному строительству потенциально повышает ее ценность для покупателей»,— отметил Артем Савельев.

Совладелец девелоперского холдинга «Город мечты» Андрей Ляшков полагает, что с учетом указанных параметров на ул. Беляева, 13, можно возвести около 20 тыс. кв. м жилья. Озвученную цену участка под хлебозаводом собеседник назвал рыночной. Нужно учесть, что застройщику при смене зонирования по соглашению о развитии социнфраструктуры придется заплатить взнос в бюджет города (4 тыс. руб. за 1 кв. м), что увеличит конечную стоимость жилого комплекса. Возможно, этот взнос уже учтен в цене актива. «Рынок новостроек в Индустриальном районе Перми сегодня высококонкурентный, там строится много жилья, и появление еще одного комплекса расширит объем предложений на этой территории»,— считает Андрей Ляшков.

Евгения Ахмедова