В мэрии прокомментировали изображение не пермского колеса обозрения на юбилейной банкноте

На сувенирной банкноте, выпущенной к 300-летию Перми, изображено не пермское колесо обозрения, расположенное в парке им. Горького. Это заметил архитектор Игорь Луговой. «Колесо на юбилейной банкноте с 16 радиальными лучами, а у пермского колеса обозрения 12 радиальных лучей. Это легко проверить! Странно, что художник Гознака нарисовал не пермское колесо и смешно, что это изображение согласовано всеми ответственными инстанциями!»,— написал господин Луговой на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что аттракцион на купюре больше похож на колесо обозрения «Пять звезд» в Екатеринбурге, который в этом году тоже отмечает 300-летний юбилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Алексея Демкина Фото: телеграм-канал Алексея Демкина

В пресс-службе администрации Перми сообщили, что художник «вдохновлялся изображением колеса обозрения в парке им. Горького». «По большому счету это условное изображение, символизирующее ход времени и истории города, а не точное воспроизведение самой конструкции»,— заявили в мэрии.

О планах АО «Гознак» выпустить сувенирную банкноту к юбилею Перми стало известно в середине января. Сообщалось, что всего планируется напечатать 10 тыс. штук таких купюр. В минувшую пятницу администрация Перми и Гознак презентовали банкноту. На ней, помимо колеса обозрения, изображены Дом Мешкова, памятник основателю города Василию Татищеву, обелиск «Сибирская застава», ротонда на набережной и другие символы города. В мэрии поясняли, что вручаться купюры будут в качестве сувениров при проведении официальных юбилейных мероприятий.