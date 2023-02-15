Грузооборот РЖД с Китаем в 2022 году вырос на 28% по сравнению с 2021 годом

В 2022 году Российские железные дороги (РЖД) перевезли максимальный за всю историю объем грузов в восточном направлении — 276 млн тонн (+3,3% к 2021 году). Рекорд составили в том числе и перевозки грузов в сообщении с Китаем — 123 млн тонн. По сравнению с 2021 годом они выросли на 28%, сообщил замглавы РЖД Алексей Шило.

Сегодня, 15 февраля, состоялось итоговое за 2022 год заседание правления РЖД. «Смогли выйти на новый уровень взаимодействия с зарубежными партнерами в области инфраструктурного строительства и логистики»,— сообщил первый замглавы РЖД Сергей Павлов, отметив потенциал в новых форматах — «Деловая двадцатка», БРИКС и др.

На 42% выросли грузоперевозки в сообщении с Турцией, в том числе через порты Азово-Черноморского бассейна, а также на 65% по международному транспортному коридору (МТК) «Север—Юг», сообщил господин Павлов.

МТК «Север—Юг» — маршрут общей протяженностью от Санкт-Петербурга до порта Мумбай (Индия), создан для улучшения связи со странами Персидского залива и Южной Азии. Соглашение о МТК было ратифицировано в 2002 году. Одним из направлений его сообщения являются порты и железная дорога Ирана.

В заседании приняли участие в том числе первый вице-премьер, председатель совета директоров РЖД Андрей Белоусов, министр транспорта Виталий Савельев и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.

После введенных из-за военной операции санкций возникли трудности с отправкой грузов по ряду направлений, однако китайское направление оставалось стабильным. В этом году был отмечен резкий рост контейнерных перевозок в направлении портов и погранпереходов Дальнего Востока. Контейнеропоток на Восточном полигоне увеличился в январе (по итогам 24 дней месяца) на 80,9%, говорил тогда господин Шило.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Контейнеры устремились в Китай».

Мария Федотова