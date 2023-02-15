Госдума денонсировала соглашение с Латвией об избежании двойного налогообложения

Госдума проголосовала за денонсацию соглашения правительств России и Латвии об избежании двойного налогообложения, а также предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал. Законопроект о денонсации соглашения внесли в декабре 2022 года.

Соглашение с правительством Латвии было заключено в 2010 году. Если российская сторона направит уведомление о денонсации соглашения до 30 июня 2023 года, его действие прекратится с 1 января 2024 года.

В августе 2022 года Россия разорвала соглашение об избежании двойного налогообложения с Украиной, которое действовало с 1995 года.

Анастасия Ларина