Мэр не дождался юбилея

Мэр Миасса Григорий Тонких покидает пост раньше завершения срока полномочий. Он заявил, что намерен сосредоточиться на другом направлении работы, не пояснив, на каком именно. Отставку одобрили в правительстве Челябинской области. Вице-губернатор Анатолий Векшин сообщил, что ведутся консультации по подбору кандидатов на пост мэра. Эксперты отмечают, что период руководства Григория Тонких одним из самых политически активных городов Южного Урала был сравнительно «тихим», поскольку глава удерживал разные группы от открытой конфронтации, при этом темпы социально-экономического развития были весьма умеренными.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Тонких возглавил Миасс еще при прежнем главе региона Борисе Дубровском

Фото: Администрация Миасского городского округа Григорий Тонких возглавил Миасс еще при прежнем главе региона Борисе Дубровском

Фото: Администрация Миасского городского округа

В третьем по численности населения городе Челябинской области — Миассе меняется руководство. Глава Григорий Тонких объявил о решении досрочно сложить полномочия. Обращение к жителям Миасса он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Считаю необходимым сделать это именно сейчас, в начале финансового года, а не в сентябре по завершении срока моих полномочий. Этот год для Миасса юбилейный — наш любимый город отпразднует 250 лет со дня своего основания. Нас ждет много интересных проектов и событий. Мою позицию поддержал губернатор региона Алексей Текслер, за что я ему благодарен»,— сообщил Григорий Тонких, поблагодарив миассцев.

«Только с вашим активным участием и неравнодушием к родному городу, при поддержке депутатского корпуса мы смогли осуществить многие проекты и решить важные для Миасса задачи. Благодарен и тем, кто критиковал, но руководствовался при этом не эмоциями, а общим делом»,— написал пока еще действующий глава. По словам Григория Тонких, он планирует сосредоточиться на другом направлении работы, но не уточнил, на каком именно. «Надеюсь, что смогу в это непростое время быть полезным стране и нашему городу»,— подытожил господин Тонких.

В пресс-службе администрации Миасса уточнили, что мэр будет руководить городом как минимум еще две недели. Отставку утвердит городское собрание депутатов на заседании, которое, по предварительным данным, состоится 3 марта. Тогда же назначат исполняющего обязанности главы Миасса. Пока его имя не называют.

«Мы проведем консультации с депутатским корпусом, руководителями градообразующих предприятий, представителями бизнеса и общественных организаций по подбору кандидатов на пост мэра. Миасс является стратегически важной для региона территорией и необходимо, чтобы новый глава был эффективным и справился со всеми поставленными перед ним задачами»,— прокомментировал отставку главы вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин.

Миасский депутат Сергей Гаврюшкин в разговоре с «Ъ-Южный Урал» отметил, что мэрство Григория Тонких прошло без «ярких моментов». «В принципе, работа главы была стабильной, без каких-то ярких моментов. Все действия были где-то посередине: очень аккуратно, очень осторожно, очень продуманно. Каких-то бурных событий, бурного развития не случилось, но и отступлений назад тоже не было»,— сказал депутат.

По словам политолога Алексея Ширинкина, в отличие от большинства городов региона, да и России, политический фактор в Миассе является одним из важнейших, и в этом плане во время руководства Григория Тонких город «на удивление был тих». «Традиционно в Миассе очень высокая активность элит в политике, общественной жизни, экономике. Поэтому политическая жизнь в Миассе отличалась повышенной конфликтностью. В этом смысле у Григория Тонких была непростая задача — удерживать элиты от острых конфронтационных проявлений, и это ему удавалось. Особенно на фоне предыдущих руководителей, когда город практически оказывался в состоянии паралича власти. Григорий Тонких как-то умел держать худой мир, воздерживаться от доброй ссоры. Да, это имело свои последствия, например, неспособность мобилизовать ресурсы, умеренное, аккуратное, осторожное развитие города. Тем не менее в социально-экономическом плане город выглядит неплохо — скорее развивающимся, чем деградирующим. Возможно, одной из причин отставки стала некоторая недостаточность темпов развития»,— считает эксперт. По мнению Алексея Ширинкина, скорее всего, новым мэром Миасса станет «продукт компромисса» между правительством региона, депутатами и руководством градообразующих предприятий.

«Я не думаю, что область будет навязывать фигуру, чуждую городу. В последние годы в Миассе сложилась определенная коалиция градообразующих предприятий, АЗ “Урал” и ГРЦ Макеева, в первую очередь. Скорее всего, будет компромиссная фигура, которая устроит и областную команду, и предприятия, и депутатский корпус. Есть запрос на энергичного градоначальника, который мог бы придать развитию Миасса новые импульсы, сделать его более современным»,— говорит политолог.

Григорий Тонких руководил Миассом с мая 2018 года — сначала в качестве исполняющего обязанности мэра. В сентябре того же года депутаты избрали его на должность главы на пятилетний срок. До прихода в администрацию, господин Тонких возглавлял ОАО «ЭнСер», которое снабжает теплом и горячей водой центральную часть Миасса.

Предшественника Григория Тонких на посту мэра — Геннадия Васькова за день до отставки арестовали сотрудники ФСБ. Его обвинили в превышении должностных полномочий и покушении на получение взятки при выкупе по завышенной цене здания для детского сада. По окончательному приговору ему назначили 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Васьков уже отбыл свой срок.

Сейчас Миасский городской суд рассматривает уголовное дело экс-главы администрации Станислава Третьякова, руководившего городом до Геннадия Васькова. Его обвиняют в получении взяток и превышении полномочий. Также в суде находится уголовное дело экс-замглавы Миасса Василия Сороки. Ему вменяют содействие в незаконной продаже двух муниципальных земельных участков по заниженной цене.

Еще одного бывшего сити-менеджера Миасса Виктора Ардабьевского задержали в 2013 году по обвинению в бандитизме и заказных убийствах в составе преступной группировки «Турбазовские». В октябре 2020 года он умер в московской больнице, куда его доставили из СИЗО, не дожив до приговора восемь месяцев.

В январе этого года был задержан вице-мэр Миасса Арсен Симонов. По версии следствия, он получил взятку в 50 тыс. руб. за то, что помог одной из компаний получить контракт на разработку проекта по сносу аварийных зданий. Вице-мэр находится под стражей.

Юлия Гарипова