Столтенберг: Швеция и Финляндия выполнили все условия Турции для вступления в НАТО

Швеция и Финляндия должны вступить в НАТО к осени 2023 года, поскольку страны выполнили все требования Турции, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Все страны НАТО, кроме Венгрии и Турции, уже ратифицировали документы по вступлению государств в объединение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Johanna Geron, Reuters Йенс Столтенберг

Фото: Johanna Geron, Reuters

«Я активно работаю, чтобы они ратифицировали документы по обеим странам одновременно. Завтра я лечу в Турцию, в том числе чтобы обсудить этот вопрос»,— сказал господин Столтенберг журналистам по итогам заседания Североатлантического совета (цитата по прямому эфиру признанного иностранным агентом Deutsche Welle).

При этом он подчеркнул, что теперь все зависит от Турции. «Решит ли она ратифицировать сразу оба протокола, что я и рекомендую, либо же —- ратифицирует сначала лишь один документ. Это будет решение не НАТО, а Турции»,— сказал генсек альянса.

11 февраля президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна и Швеция могут вступить в НАТО уже к июлю. По его мнению, вступление североевропейских стран в альянс зависит от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турция заблокировала процесс вступления двух стран в альянс, потребовав от них объявить курдские организации террористическими и выдать тех, кого Анкара считает преступниками. После акций сожжения Корана в Швеции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что может быстрее дать согласие Финляндии, чем Швеции.

Подробнее о требованиях Турции — в материале «Ъ» «Расширение НАТО сужается».

Андрей Сапожников