Президент Финляндии не исключает вступления его страны и Швеции в НАТО к июлю

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе в июле Финляндия и Швеция будут присутствовать в качестве полноправных членов НАТО. Он отметил, что решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО зависит от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саули Ниинистё

Фото: Paul White / AP Саули Ниинистё

Фото: Paul White / AP

«Если не до Вильнюса, то почему после?» — сказал Саули Ниинистё в интервью агентству STT (перевод по ТАСС).

По его словам, в прошлом году Финляндия и Швеция слышали много «обнадеживающих слов» о быстром вступлении в НАТО. «Я вижу, что это уже проблема внутри НАТО. Понятно, что страны НАТО тоже были удивлены»,— добавил он.

Саули Ниинистё дополнил, что решение о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции будет принимать Реджеп Тайип Эрдоган. «Я не думаю, что он при каких-то обстоятельствах поддастся давлению общества. Но что-то может произойти, если двусторонние переговоры между США и Турцией пойдут вперед»,— сказал господин Ниинистё.

28 из 30 стран уже ратифицировали членство Финляндии и Швеции в НАТО. Для ратификации членства Турция выдвинула обеим странам ряд условий, в том числе о выдаче нескольких подозреваемых в терроризме. В январе после сожжения Корана у турецкого посольства в Стокгольме президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допускал рассмотрение заявки на членство в НАТО отдельно от Швеции. Премьер-министр Финляндии Санна Марин в ходе встречи со шведским коллегой Ульфом Кристерссоном заверила, что страны собираются вступить в НАТО одновременно.

По информации финской Iltalehti, власти Финляндии готовы объявить о вступлении в НАТО без Швеции. Источники издания отмечали, что геополитическое положение Швеции сильно отличается от ситуации в Финляндии, так как у нее нет общей границы с Россией.

Подробнее — в материале «Ъ» «Если в НАТО, так альянсом».

Олеся Павленко