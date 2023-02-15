Мусорный полигон в пригороде Краснодара построят в 2025 году

Мусорный полигон в хуторе Копанском под Краснодаром построят в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Реализацией проекта занимается Мусороуборочная компания, заключившая соответствующее соглашение с министерством ТЭК и ЖКХ Кубани. Объем инвестиций составляет 1,2 млрд руб. К настоящему времени определен земельный участок под новый объект, пройдены экологические исследования и получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Как отметили в мэрии, разрешение на строительство организации выдадут в ближайшее время.

«Ежегодно сюда привозят около 650 тыс. тонн мусора, который жители выбрасывают в контейнеры. Специалисты здесь вручную сортируют отходы, чтобы пустить на переработку то, что можно. Сам увидел весь процесс. Объемы работы впечатляют. Но город растет, как и количество отходов. Нужен еще один полигон»,— отметил глава Краснодара Евгений Наумов.

Ориентировочный срок строительства составляет 14 месяцев. Новый полигон займет 12 га площади. Застройщик планирует применить геомембраны, геосинтетические бентонитовые маты, дренажные трубы сбора фильтрата, системы дегазации при возведении объекта. Мощность канализационной системы составит 200 куб. м в сутки.

В настоящее время в хуторе Копанском действуют полуавтоматический мусоросортировочный комплекс и комплекс термического обезвреживания и утилизации медицинских отходов классов, А, Б и В.

Анастасия Донскова

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