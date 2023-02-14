На отходы не хватило политической воли

Запрет на проверки предпринимателей привел к увеличению числа несанкционированных свалок на территории Нижнего Новгорода, считают в министерстве экологии Нижегородской области. В 2022 году в городе было ликвидировано 145 свалок, но появилось еще 90 новых. Министерство предложило ужесточить контроль за вывозом отходов по муниципальным контрактам, а депутаты городской думы считают, что нужно применять санкции в отношении региональных операторов. Представители управления Росприроднадзора отметили, что для наведения порядка необходима «политическая воля», способная объединить надзорные и правоохранительные органы для арестов грузовиков с мусором. Пока для нарушителей рассматривают идею повышения штрафов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свалки в Нижнем Новгороде появляются, несмотря на предупреждения

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Свалки в Нижнем Новгороде появляются, несмотря на предупреждения

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В 2022 году в Нижнем Новгороде ликвидировали 145 несанкционированных свалок, но появились 90 новых, рассказала начальник отдела государственного надзора минэкологии Нижегородской области Алла Майорова на заседании профильной комиссии городской думы. Причиной появления очередных нелегальных свалов мусора она назвала мораторий на проверки бизнеса, введенный на время военной спецоперации. «Многие предприниматели недобросовестно относятся к мораторию и думают, что ограничения проверок не означают, что за ними не следят. Однако инспектор на месте не может составить протокол: мероприятия необходимо согласовывать в природоохранной прокуратуре. Механизма "нарушил–привлек" сейчас нет, за впервые выявленное нарушение следует лишь предупреждение», — посетовала представитель минэкологии.

По словам Аллы Майоровой, предупреждения арендаторам или собственникам земельных участков со свалками действенны: их стараются оперативно убрать или обозначают сроки. Другое дело, когда мусор копится на контейнерных площадках в городе, частном жилом секторе или лесах: региональные операторы не обязаны его убирать.

Также, по словам Аллы Майоровой, свалки образуются из строительного мусора, который подрядчики вывозят по контрактам с администрацией в результате реконструкции зданий или сноса аварийного жилья. Строительные отходы зачастую сваливают и на контейнерных площадках, и под видом вывезенного с улиц снега. Это подтвердил начальник управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Марий Эл Марк Чиненков.

«На позапрошлой неделе полиция нас проинформировала, что в районе Бурнаковской низины администрация выделила участок для складирования грунта. Но никаким грунтом там и не пахнет, там строительный мусор со стройки на Сенной площади», — отметил он.

Обязательство вывозить строительные отходы на полигоны необходимо обязательно прописывать в муниципальных контрактах, считают в минэкологии Нижегородской области. Директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры мэрии Денис Скалкин заверил, что районные администрации обеспечивают необходимый контроль: «С подрядчиков требуют лицензию на транспортировку отходов, паспорта технических средств, путевые листы, выписки маршрутных журналов». Депутат Марк Фельдман предложил заняться региональными операторами, которые, впрочем, не обязаны собирать разбросанный жителями мусор.

«Большинство стихийных свалок образуется возле контейнерных площадок. Если мы соберем всех чиновников в городе, их не хватит на каждый мусорный бак. Если будем ждать, пока воспитается население, я точно не доживу, это не одно и даже не два поколения. Необходимо обсудить этот вопрос с мусорными операторами: они вытрясают содержимое баков, а все, что рядом, нет», — предложил господин Фельдман.

Однако не всех региональных операторов удается убедить, если дело касается частного сектора, рассказал депутат Владимир Тарасов, вспомнив, как в одну из ситуаций вмешивался первый заместитель главы администрации города Дмитрий Сивохин, но эффекта на регоператора это не возымело.

«У них есть контракт, они зарабатывают деньги, на остальное плевать. Кто для них первый заместитель главы города? Никто. В прошлом году немного наехали на них, даже хотели выходить в гордуму или заксобрание, чтобы повлиять, тогда они немного смирились», — добавил депутат. При этом ни одного контракта с региональными операторами власти не расторгали. Подобные решения могут повлечь мусорный коллапс, опасается Андрей Тарасов, так как «Нижэкология-НН» обслуживает сразу семь районов Нижнего Новгорода.

Марк Чиненков заявил, что в этой ситуации необходима «политическая воля» городского руководства для координации действий силовиков и надзорных ведомств. По его словам, в Дзержинске вопрос нелегальных свалок отчасти удалось решить арестом грузовиков и крупными штрафами для их владельцев. В 2020–2023 годах Росприроднадзор привлек к ответственности три десятка чиновников, выявил 80 несанкционированных свалок и наложил штрафы на 17 млн руб. Крупнейший ущерб от свалки на земельном участке превысил 300 млн руб.

Возможным выходом из ситуации председатель комиссии Герман Карачевский назвал повышение штрафов за несанкционированный свал мусора. Это предложение депутаты решили обсудить с коллегами в заксобрании Нижегородской области.

К розыску нарушителей, сваливающих мусор в лесах, в думе рекомендовали подключить систему наружного видеонаблюдения и дорожные камеры.

Владимир Зубарев