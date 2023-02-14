«Уфа-печать» выходит на большие экраны

Арбитражный суд Башкирии обязал администрацию Уфы повторно рассмотреть заявление МУП «Уфа-печать» о размещении рекламных видеоэкранов в городе. В 2022 году комиссия при мэрии отказала предприятию в согласовании установки пяти светодиодных экранов в наиболее оживленных местах, указав, что отдельно стоящие конструкции не вписываются в единую концепцию городского оформления. Суд установил, что городские власти не обосновали, каким образом экраны наносят ущерб визуальным характеристикам городской среды, кроме того, спорные конструкции уже установлены. Администрация сообщила «Ъ-Уфа», что не согласна с решением суда и намерена его оспорить: законодательством не предусмотрен порядок повторного рассмотрения заявления об оказании муниципальной услуги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Уфа-печать», которая ранее специализировалась на продаже прессы, выходит на рынок рекламных услуг

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ «Уфа-печать», которая ранее специализировалась на продаже прессы, выходит на рынок рекламных услуг

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии обязал администрацию Уфы в установленном законодательством порядке повторно рассмотреть вопрос размещения наружной рекламы по заявлению МУП «Уфа-печать».

В апреле 2022 года комиссия при мэрии по вопросам внешнего оформления городских территорий в сфере размещения средств наружной рекламы отказала «Уфа-печать» в установке и эксплуатации светодиодных экранов (два 6 м на 3 м и три 6 м на 4 м) на улице Ленина у спорткомплекса «Уфа-арена», на проспекте Октября в районе остановки «Горсовет», у дворца культуры «Моторостроитель», в районе Телецентра и в парке Победы из-за их несоответствия концепции по размещению допустимых рекламных конструкций. Было отмечено, что экраны не гармонируют с общей стилистикой оформления, перегружают визуальное пространство, нарушая восприятие информации, не вписываются в единую концепцию городского оформления.

В июне «Уфа-печать» обратилась в суд с требованием признать незаконными пункты протокола комиссии и решения администрации от 5 мая, обязать выдать МГУ «Управление наружной рекламы и информации» разрешение на установку и эксплуатацию пяти спорных экранов.

Представители мэрии в судебном заседании участие не принимали.

• МУП «Уфа-печать» зарегистрировано в 1992 году. Занимается розничной торговлей печатной периодикой в специализированных магазинах. В 2021 году чистая прибыль предприятия составила 204 тыс. руб. при выручке 21 млн руб. В октябре 2022 года МУП возглавил Расул Шаймарданов.

В суде установлено, что спорные рекламные конструкции были переданы на баланс МУП «Уфа-печать» уже смонтированными и установленными, подключенными к городской электросети. Предприятие самостоятельно их установку не проводило. Суд, удовлетворяя иск, отметил, что администрация не представила доказательств того, что видеоэкраны каким-либо образом нарушают архитектурно-художественную целостность и наносят ущерб визуальным характеристикам городской среды. Места, где установлены экраны, включены в схему размещения рекламных конструкций в соответствии с ФЗ «О рекламе», отмечено в решении. Протокол комиссии и решение мэрии противоречит закону, нарушает права и экономические интересы истца, в связи с чем суд признал их недействительными.

В пресс-службе администрации Уфы «Ъ-Уфа» сообщили, что не согласны с решением суда и намерены его обжаловать. «Действующим законодательством не предусмотрен порядок повторного рассмотрения заявления об оказании муниципальной услуги после отказа в ее предоставлении. В связи с этим в адрес суда направлен запрос о разъяснении решения по делу», — прокомментировали в мэрии.

Директор «Уфа-печати» Расул Шаймарданов пояснил, что предприятие получило экраны в 2020 году. От других комментариев он отказался.

Управляющий партнер «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин отмечает, что суд должен был обязать мэрию выдать разрешение на установку и эксплуатацию экранов, а не проводить повторное рассмотрение обращения. «С одной стороны, при таком подходе восстановление нарушенных прав заявителя не происходит, поскольку комиссия может заново отказать. С другой, выглядит подозрительной пассивная позиция администрации, которая даже не обеспечила участие представителя при рассмотрении требования подконтрольного ей предприятия», — прокомментировал юрист.

Влада Шипилова