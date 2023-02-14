В Нижнем Новгороде может появиться сквер Сталинградской битвы

Комитет по увековечению памяти при думе Нижнего Новгорода решил поддержать предложение регионального отделения КПРФ о наименовании одного из городских скверов в память о Сталинградской битве.

По словам руководителя НРО КПРФ Владислава Егорова, 25 членов комитета единогласно высказались за инициативу компартии – назвать один из объектов городской среды в честь Сталинградской битвы. Эта идея приурочена к 80-летию героической победы в Сталинграде над немецко-фашистскими захватчиками в 1943 году.

Комитет также постановил до конца марта совместно с профильной комиссией гордумы принять решение по наименованию конкретной территории из предложенных КПРФ. Владислав Егоров отметил, что предложены три возможных варианта, но большинство склоняется к тому, чтобы именем Сталинградской битвы назвать безымянный сквер на пересечении улиц Нартова и Бекетова, либо сквер в районе улиц Чкалова и Октябрьской революции (рядом с парком имени 1 Мая).

Иван Сергеев