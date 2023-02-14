Истец танцует от печи

ООО «Братский завод ферросплавов» (БЗФ, входит в группу «Мечел») направило в Арбитражный суд Челябинской области заявление о признании банкротом ООО «Энергометаллургмонтаж» (ЭММ). Сумма требований кредитора составляет 61,5 млн руб. В 2022 году вступило в силу решение Арбитражного суда Иркутской области о взыскании с челябинской компании 66 млн из-за нарушения сроков исполнения договора подряда по техническому перевооружению одной из печей БЗФ. В конце 2022 года ЭММ отсудил у завода группы «Мечел» задолженность в 214 млн по тому же договору подряда. Эксперты считают, что, скорее всего, из-за встречных обязательств челябинская компания избежит процедуры банкротства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несколько лет назад «Энергометаллургмонтаж» модернизировал одну из печей братского завода

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Несколько лет назад «Энергометаллургмонтаж» модернизировал одну из печей братского завода

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Предприятие группы «Мечел» – ООО «Братский завод ферросплавов» направило в Арбитражный суд Челябинской области заявление о признании банкротом ООО «Энергометаллургмонтаж» (ЭММ, Челябинск), которое несколько лет назад модернизировало одну из печей на предприятии. Сумма требований кредитора составляет 61,5 млн руб. Заявление поступило в конце прошлой недели и пока не принято к производству, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

В январе на Федресурсе появилось сообщение о намерении Братского завода ферросплавов обратиться в суд с требованием признать челябинского подрядчика банкротом. В середине 2022 года вступило в силу решение Арбитражного суда Иркутской области о взыскании с ЭММ почти 66 млн руб. неустойки за существенное нарушение сроков исполнения работы по договору генерального подряда, который стороны заключили 24 января 2019 года. Согласно материалам дела, «Электрометаллургмонтаж» должен был выполнить на Братском заводе Ферросплавов техническое перевооружение руднотермической печи №3 в электротермическом цехе кристаллического кремния. Контракт включал весь комплекс работ, необходимых для модернизации печи со всеми коммуникациями, в том числе поставку материалов и оборудования, строительно-монтажные работы, демонтаж старого оборудования, монтаж автоматизированной системы управления технологическим процессом печи, проведение пуско-наладочных работ. Общая стоимость контракта составила 479,6 млн руб. В материалах дела говорится, что подрядчик должен был приступить к работе не позднее 2 марта 2019 года. В одном из дополнительных соглашений было прописано условие о неустойке в виде штрафа в размере 15% от стоимости работ за нарушение сроков. Первый этап предусматривал поставку товарно-материальных ценностей и подготовку к строительно-монтажным работам. Истец указал, что на 11 апреля генподрядчик не заключил договоры с субподрядчиками и поставщиками оборудования и материалов, не определил изготовителей металлоконструкций, не представил информацию о сроках и объемах поставки металлопроката.

Ответчик не согласился с иском, одним из доводов указал, что строительную площадку ему передали 15 июня 2019 года, и именно с этой даты надо считать начало этапов работы и рассчитывать неустойку. Также он указал на отсутствие своей вины в просрочке в связи с несвоевременной передачей заказчиком надлежащей проектной документации. Однако суд посчитал доводы ЭММ несостоятельными, поскольку в одном из допсоглашений стороны прописали конкретные даты начала и окончания трех этапов работ. Также суд установил, что проектную документацию подрядчик получил в электронном виде в январе, а в бумажном — в апреле 2019 года.

В июле 2022 года решение первой инстанции подтвердил апелляционный суд, в декабре кассационный. В январе этого года ЭММ направил жалобу в Верховный суд РФ.

В конце 2022 года «Энергометаллургмонтаж» выиграл иск к Братскому ферросплавному заводу в Арбитражном суде Челябинской области. Предприятие «Мечела» обязали выплатить ЭММ 214 млн руб. задолженности по тому же договору технического перевооружения печи. Суд установил, что генподрядчик выполнил работу в полном объеме, но недополучил почти половину средств по договору. БЗФ обжаловал решение в апелляционной инстанции.

13 февраля «Энергометаллургмонтаж» направил в Арбитражный суд Челябинской области еще один иск к заводу «Мечела» на сумму 287,6 млн руб.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Энергометаллургмонтаж» было зарегистрировано в 2010 году. Основной вид деятельности организации — «работы по монтажу стальных строительных конструкций». На сайте ЭММ указано, что компания занимается проектированием, строительством и реконструкцией промышленных объектов, а также жилых домов. В 2021 году выручка составила 418 млн руб. (1 млрд в 2020 году), чистая прибыль — 88,3 млн (10,1 млн).

ООО «БЗФ» выпускает высокопроцентный ферросилиций, который поставляется на предприятия группы «Мечел», а также реализуется на внутреннем и внешнем рынках. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2021 года выручка предприятия составила 9,8 млрд руб. (4,3 млрд в 2020 году), чистая прибыль — 3,4 млрд (231 млн).

По словам руководителя офиса юридической компании «Арбитраж.ру» Артема Комсюкова, встречные обязательства сторон могут повлиять на вопрос о несостоятельности челябинской компании. «В данном случае есть основания полагать, что задолженность будет погашена без процедуры банкротства. Кроме того, ЭММ может заявить о зачете встречных требований, что является надлежащим прекращением обязательств. В этих условиях видится сомнительным, что суд введет процедуру банкротства»,— говорит эксперт.

Старший юрист коллегии адвокатов «Регионсервис» Дмитрий Волосов отмечает, что ЭММ будет иметь право на зачет требований, если суд апелляционной инстанции подтвердит законность и обоснованность решения первой инстанции, а в дело не вступят другие кредиторы.

Юлия Гарипова