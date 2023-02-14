Группа «Страна Девелопмент» планирует построить в Новосибирске жилой комплекс

Строительная группа «Страна Девелопмент» сообщила о выходе на рынок Новосибирска. Застройщик планирует реализовать проект жилого комплекса в районе ул. Сухарная. Общая площадь комплекса - 46 тыс. кв. м, жилая – 27 тыс. кв. м.

По данным пресс-службы ГК, Новосибирск стал шестым регионом, где застройщик реализует свои проекты. Тюменская группа «Страна Девелопмент» основана Александром Гайдуковым. Девелопер строит жилье и торговые центры также в Москве и Санкт-Петербурге. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м.

Группа зарегистрировала в январе 2023 года в Новосибирске ООО «СЗ Страна Новосибирск», где 100% принадлежит ООО «Элит Строй» (50% - у Александра Гайдукова, 50% — у Игоря Бутакова).

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Анна Егорова