В Башкирии учрежден новый нагрудный знак «За милосердие и благотворительность»

На портале правовой информации опубликован приказ министерства семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии об учреждении нового нагрудного знака «За милосердие и благотворительность». Им будут награждать за благотворительную и спонсорскую деятельность в социальной сфере, за благотворительную помощь в организации и проведении социальных мероприятий более двух раз в год, за личную помощь учреждениям минсоцзащиты, за разработку и реализацию программ поддержки социально незащищенных слоев населения.

Награждение знаком смогут инициировать депутаты Курултая Башкирии, администрация главы республики, члены правительства, руководители органов власти и местного самоуправления. Вручать награды будет министр семьи, труда и соцзащиты республики в торжественной обстановке. Повторное награждение знаком не предусмотрено.

Нагрудный знак представляет собой серебряный медальон с изображением рук, держащих сердце.

Влада Шипилова

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