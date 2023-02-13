Кадры решают: все

Крупнейшая в Перми сеть кинотеатров «Синема Парк» сократится вдвое: федеральный оператор не смог договориться о новых условиях аренды кинозалов в пермских центрах «Кристалл» и «Колизей Синема», принадлежащих экс-депутату заксобрания Александру Флегинскому. Шесть лет назад федеральный оператор поглотил кинопрокатную компанию господина Флегинского Veri Velly, а кинозалы арендовал. Теперь «Кристалл» может быть продан краевым властям под региональный Дом молодежи. Вариантов использования помещений в «Колизей Синема» пока нет. Эксперт «Ъ-Прикамье» полагает, что кинозалы в этом ТРК дешевле использовать по назначению, чем переоборудовать для других целей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Владелец кинотеатра «Кристалл» и помещений кинотеатра в ТЦ «Колизей Синема» — ГК «Панорама» решила расторгнуть договор аренды с «Синема Парком». Как сообщил «Ъ-Прикамье» директор «Панорамы» Станислав Мухутдинов, стороны приняли решение расторгнуть договоры аренды помещений в «Кристалле» и «Колизее», так как арендатор предложил изменить принцип начисления арендной платы. Арендодателя это предложение не устроило.

«Нам это неинтересно. Поэтому стороны приняли решение расторгнуть договоры аренды по обоим объектам. Соглашение находится в стадии согласования, но с большой долей вероятности “Синема Парк” из “Кристалла” и ТРК “Колизей Синема” уйдет»,— пояснил господин Мухутдинов. От подробных комментариев по поводу спорных условий договора и планов по дальнейшему использованию помещения директор отказался.

Директор сети «Синема Парк» по маркетингу Елена Круглова подтвердила, что «данные кинотеатры не могут работать на тех условиях, которые предлагает арендодатель». «Поэтому достигнута договоренность о закрытии этих кинотеатров. При этом в Перми остаются работать два кинотеатра сети “Синема Парк и Формула Кино” — “Синема Парк Планета” и “Синема Парк Семья”. В кинотеатре “Планета” в ближайшем будущем будет открыт дополнительный премьерный зал»,— добавила госпожа Круглова.

Источник, знакомый с ходом переговорного процесса, рассказал, что «Синема парк» платил владельцу помещений фиксированную плату с квадратного метра плюс проценты с проката. Однако пандемийные ограничения и отказ крупных иностранных студий от проката фильмов в России привели к значительному сокращению выручки кинотеатров, и арендатор предложил платить только проценты с проката. Это предложение якобы не устроило владельца помещений в «Кристалле» и «Колизее Синема», предпринимателя Александра Флегинского.

Разрыв сделки пермского бизнесмена и федерального оператора на руку краевым властям. Сейчас региональные власти рассматривают помещение «Кристалла» как один из вариантов для размещения краевого молодежного центра. Эксперты оценивают стоимость покупки помещения примерно в 500 млн руб.

Сеть кинотеатров «Синема Парк», имевшая в 2016 году только один мультиплекс в Перми, смогла стать лидером по числу залов в краевом центре одной сделкой: она приобрела у экс-депутата заксобрания Александра Флегинского компанию Very Velly, управлявшую многозальными кинокомплексами в кинотеатре «Кристалл» и ТРК «Колизей Cinema». В сделку вошел операционный бизнес вместе с проданным брендом, однако кинотеатры остались в собственности предпринимателя. Сотрудничество не заладилось с самого начала. Уже через три года господин Флегинский пытался расторгнуть договоры аренды кинозалов в суде, чтобы вернуться к самостоятельному кинопоказу, однако добиться этого ему не удалось.

Ранее «Синема Парк» и структуры Александра Флегинского уже спорили об условиях аренды помещений. В прошлом году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обязал предпринимателя в два раза снизить для «Синема Парка» арендную плату за здание кинотеатра «Кристалл» (с 2,8 до 1,4 млн руб. в месяц) и парковку (со 171 до 85,7 тыс. руб. ежемесячно) в период с 27 марта по 31 августа 2020 года, когда действовали ограничительные меры по коронавирусу. Однако 13-й арбитражный апелляционный суд отменил это решение в полном объеме.

Отметим, что это не единственные пермские кинотеатры, столкнувшиеся с финансовыми проблемами на фоне снижения посещаемости и сборов от проката. В марте этого года пермское помещение кинотеатра «Киномакс» в ТРК «Столица» было выставлено на продажу за 150 млн руб. Планировалось, что на его месте откроется фитнес-клуб. Однако пока кинотеатр продолжает работу.

Марина Медведева, финдиректор ГК «Риал» (управляет ТРК «Колизей Cinema»), считает, что помещения кинотеатра в торгово-развлекательном центре выгоднее использовать по назначению, чем реконструировать под что-то еще. Она напомнила, что в ТРК «Колизей Cinema» господину Флегинскому принадлежит около 6 тыс. кв. м помещений, включая лестницы. Затраты на реконструкцию помещений она оценивает в 50–60 тыс. руб. за 1 кв. м (около 300 млн руб.), что при сегодняшних ставках будет окупаться в течение примерно десяти лет. «В этом как раз и есть минус помещений специального назначения»,— отмечает эксперт.

Константин Кадочников, Вячеслав Суханов