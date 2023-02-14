Одномандатники в степи

Глава Калмыкии Бату Хасиков («Единая Россия») предложил изменить порядок формирования Народного хурала (парламента) республики. Сейчас все 27 его депутатов избираются по партийным спискам. Господин Хасиков считает нужным оставить только 10 «списочных» мандатов, а еще 17 распределять по одномандатным округам — так, по его мнению, в парламент смогут пройти «местные лидеры». Оппозиция уверена, что реформа сыграет на руку единороссам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Калмыкии Бату Хасиков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Глава Калмыкии Бату Хасиков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

С инициативой замены чисто пропорциональной избирательной системы на смешанную Бату Хасиков выступил в минувшую пятницу на стратегической сессии «Время первых — взгляд молодых». По его словам, Народный хурал должен стать «еще ближе к людям», а каждый депутат — «отчитываться перед той территорией, от которой он избрался». «Допустим, его земляки озвучили проблемы, он их зафиксировал. Проходит год, и он своим же землякам рассказывает, что сделал: что удалось, что не удалось, каковы причины. Могут быть объективные причины — нужно время. А могут быть субъективные — депутат ничего не делает»,— пояснил глава Калмыкии.

Если в каждом районе республики появится по одномандатнику (всего в Калмыкии 13 муниципальных районов и один городской округ — Элиста), то можно будет считать, что «у каждого жителя будет свой депутат», уверен господин Хасиков: «Найдутся скептики, которые скажут, что это утопия. Но мы понимаем, что к этому нужно стремиться».

На данный момент Калмыкия остается одним из семи субъектов РФ, где законодательный орган целиком формируется по партийным спискам. Кроме нее, чисто пропорциональная система действует в шести республиках Северного Кавказа — Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне. В середине нулевых годов, когда был провозглашен курс на укрепление партий, «пропорционалка» активно внедрялась с подачи федерального центра (например, в 2007 году по партспискам была целиком сформирована Госдума). Именно тогда Калмыкия тоже отказалась от использования «мажоритарки», хотя до 2008 года часть депутатов Народного хурала избиралась в трехмандатных округах.

В 2010-х годах в регионах начался обратный процесс — возращение к смешанной системе выборов. В основном в заксобраниях устанавливался паритет, когда одна половина депутатов избирается по спискам, а другая — по округам. Однако в последние годы пропорция стала все сильнее меняться в пользу одномандатников. С инициативой сокращения «списочных» мандатов обычно выходят единороссы, которые, как и Бату Хасиков, говорят о необходимости «приблизить» депутатов к избирателям. Принятый в конце 2021 года федеральный закон о публичной власти разрешил субъектам РФ вообще отказываться от партсписков, но таких прецедентов пока не было (за исключением Москвы, которая как город федерального значения перешла на чисто мажоритарные выборы еще в 2014 году).

В Народном хурале уже успели поддержать инициативу главы республики. По словам спикера парламента Анатолия Казачко («Единая Россия»), возврат к смешанной системе «оживит политический процесс и позволит выявить новых лидеров». «Если в каком-то периоде была оправданна методика формирования многопартийной системы, которая продиктована необходимостью ускорения партийного строительства, то сегодня политическая элита нуждается в ярких лидерах, способных эффективно работать на благо своего избирательного округа, региона, страны»,— пояснил председатель Народного хурала.

Оппозиция, в свою очередь, уверена, что реформа призвана усилить позиции единороссов. По мнению беспартийного депутата Арслана Кусьминова, власть, памятуя о результатах выборов в Госдуму 2021 года, на которых «Единая Россия» получила в Калмыкии 39,5% голосов против 70,6% в 2016-м, решила «отдать мандаты в районы, где народ более лоялен к партии власти и где нет такого контроля за процедурой голосования, как, например, в Элисте». «С одной стороны, эта схема дает возможность выдвижения независимым кандидатам,— рассуждает член фракции "Справедливая Россия" Наталья Манжикова.— Но у независимых самовыдвиженцев есть проблемы со сбором подписей. Поэтому, скорее всего, выдвигаться (в округах.— “Ъ”) будут сторонники и члены "Единой России"».

Добавим, что процесс «департизации» региональных заксобраний традиционно активизируется накануне выборов. В сентябре 2023 года новые созывы парламентов, помимо Калмыкии, будут избраны в 15 субъектах, и в части из них уже сократили число «списочных» мандатов. Например, в конце прошлого года от равной пропорции отказались в Ростовском заксобрании и Смоленской облдуме (в первом будут избраны 40 одномандатников и только 20 «списочников», во второй — 32 и 16 соответственно). В Ярославскую облдуму внесен законопроект о переходе с пропорции «25/25» на «34/12». С идеей сокращения «списочных» мандатов также выступал спикер Верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев, но практического воплощения она пока не нашла.

Андрей Прах; Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону; Александр Асадчий, Смоленск; Валерий Лавский, Новосибирск